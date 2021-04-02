 

Москва и Петербург запустят совместные программы детского туризма

02.04.2021, 18:18, Разное
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В ходе совместной работы двух городов накоплено много предложений. Из них сформируют туристические продукты. Сотрудничество Москвы и Петербурга будет включать общие маршруты, обмен опытом и технологиями по работе с детскими туристическими группами.

“В рамках нашей совместной работы мы предполагаем обмениваться опытом, создавать совместные новые продукты и продвигать их с помощью тех участников отрасли, которые участвуют в развитии детского туризма», — рассказала руководитель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

В пример она привела проект “Город открытий”. Она выразила уверенность, что в период развития внутреннего туризма разработанные Москвой и Петербургом программы станут основой для восстановления детских турпотоков.

Также Проничева отметила, что более 50 тысяч детей и сопровождающих из Москвы поедут летом отдыхать по льготным путевкам. Жители столицы отправятся в Крым, Причерноморье, на Северный Кавказ, Урал и в другие регионы.

Специалисты проверят лагеря перед приездом отдыхающих. Будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, что в пандемийный 2020 год Москву посетили 12,8 миллиона человек из других регионов нашей страны. По уровню развития внутреннего туризма российская столица уступила только Нью-Йорку.

Абсолютный рекорд был достигнут в 2019 году, когда Москва приняла 25 миллионов туристов. Город стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards.



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