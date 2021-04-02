В рамках декоммунизации на Украине переименуют «сталинки», «хрущевки» и «брежневки» в «мазепівкi», «петлюрівкi» и «бандерівкi»

Украинский институт национальной памяти (УИНП) выпустит языковые рекомендации, которые затрагивают устоявшиеся в быту слова и выражения из советского прошлого.

В документе, в частности, приводятся новые варианты разговорных названий жилых домов, построенных во времена СССР.

Специалисты института советуют украинцам отказаться от употребления в повседневной речи таких слов как «сталинка», «хрущевка» и «брежневка». По мнению экспертов, эти слова содержат в себе пропаганду коммунизма и мешают росту национального самосознания. В УИНП считают, что жилые дома даже в разговорной речи не должны носить имена тиранов и убийц.

– Имя Сталина устойчиво ассоциируется с репрессиями и голодомором в отношении всего украинского народа. При этом Хрущев и Брежнев ни чем не лучше своего предшественника. Нам просто жизненно необходимо вымарать все советские словечки из нашего языка. От этого зависит само существование украинской нации. У нас великая и могучая мова, которая является вполне самодостаточной и не нуждается в заимствованиях из языка оккупантов, — считает глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Украинский институт национальной памяти проанализировал историю страны и разработал украиноязычные синонимы устоявшихся «советских» слов. Украинцам предлагается говорить «мазепівка» вместо «сталинка», «петлюрівка» вместо «хрущевка» и «бандерівка» вместо «брежневка». Эти изменения также могут быть включены в школьную программу.

Несколько депутатов Верховной рады уже выступили с инициативой о внесении поправок в закон о декоммунизации. Депутаты предлагают ввести административную ответственность за «языковую пропаганду коммунизма», связанную с упоминанием советских лидеров.

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