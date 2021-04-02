 

В Копенгагене открыли приют для бездомных зоозащитников

02.04.2021, 17:53, Разное
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В Копенгагене состоялось торжественное открытие первого в стране приюта для бездомных защитников животных.

Приют предназначен для людей, которые из-за фанатичного отношения к делу защиты животных и экологического равновесия Земли, вынуждены были забросить свою работу и личную жизнь, полностью посвятив себя защите природы.

Оставшись без поддержки близких и средств к существованию, такие люди зачастую оказываются на улице, пополняя ряды бездомных. Датское правительство решает эту проблему, организовывая систему приютов для зоозащитников, где они могут прийти в себя, заняться своими делами или даже жить продолжительное время.

Помещения оборудованы всем необходимым: кроватями, стульями, столами и холодильниками. На каждом этаже для снятия стресса проживающих в обязательном порядке установлены телевизоры, круглосуточно транслирующие каналы National Geographic и Animal Planet. Питание трёхразовое – завтрак обед и ужин тут по расписанию.

– Мы должны заботиться о тех, кто беззастенчиво отдается заботе о других, – отмечает одна из авторов инициативы. По ее словам, общество должно обеспечивать человека базовыми благами, если он неспособен заработать на своей деятельности.

В соседних странах внимательно изучают опыт Дании по решению проблемы бездомных зоозащитников. В ближайшее время аналогичные приюты могут появиться в других странах Скандинавии, а также в Бельгии и Нидерландах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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