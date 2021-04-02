 

Мнение: Встали с колен!

02.04.2021, 17:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сайт “Капитал страны” (https://kapital-rus.ru/articles/article/polovina_rossiyan_okazalas_za_realnoi_chertoi_bednosti/):
“Премьер-министр Михаил Мишустин установил официальный прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей… Правительство, используя свой уровень прожиточного минимума, определяет официальный уровень бедности в 12,8%, или в 18,8 млн человек. Между тем за год число людей за чертой выросло на 1,2 млн человек. Президент Владимир Путин обещал снизить число людей за чертой бедности почти на 9 млн человек. Однако в прошлом году сдвинул цель по двукратному снижению числа бедных на 2030 год”. И вот скажите, ура-патриоты, упрекающие нас, русофобов, в нежелании видеть процветание Великой Прекрасной Страны и её подъём с колен, увеличение числа бедных на целый миллион человек – это и есть те самые “процветание” и “подъём с колен” или я чего-то не понимаю? Или “это другое” и к процветанию с подъёмом вообще не относится? Да, пенсионеры с родителями инвалидов один день впроголодь, другой не евши сидят, “зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей”, и вот в этом как раз и есть величие с подъёмом?

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Мнение: Выставка Фалька открылась под замком и, притаившись, ждет посетителей в январе

19.12 / Песков раскрыл природу вбросов о личной жизни Путина

17.01 / Мнение: Ответы на вопросы

30.08 / Учёные разработали метод, позволяющий контролировать работу сердца в домашних условиях

31.08 / Россиянин выиграл рекордные полмиллиарда рублей в лотерею

11.10 / Москва подала заявку на вступление в Евросоюз

15.02 / Скандалы: «Я на пенсии»

19.11 / Первое совместное интервью: Мэттью Макконахи и его мама рассказали, почему не общались 8 лет

01.08 / Водоканал против десанта

14.10 / “Сохранять и гармонизировать”: Любовь Успенская рассказала о положительной роли карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)