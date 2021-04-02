Мнение: Встали с колен!

Сайт “Капитал страны” (https://kapital-rus.ru/articles/article/polovina_rossiyan_okazalas_za_realnoi_chertoi_bednosti/):

“Премьер-министр Михаил Мишустин установил официальный прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей… Правительство, используя свой уровень прожиточного минимума, определяет официальный уровень бедности в 12,8%, или в 18,8 млн человек. Между тем за год число людей за чертой выросло на 1,2 млн человек. Президент Владимир Путин обещал снизить число людей за чертой бедности почти на 9 млн человек. Однако в прошлом году сдвинул цель по двукратному снижению числа бедных на 2030 год”. И вот скажите, ура-патриоты, упрекающие нас, русофобов, в нежелании видеть процветание Великой Прекрасной Страны и её подъём с колен, увеличение числа бедных на целый миллион человек – это и есть те самые “процветание” и “подъём с колен” или я чего-то не понимаю? Или “это другое” и к процветанию с подъёмом вообще не относится? Да, пенсионеры с родителями инвалидов один день впроголодь, другой не евши сидят, “зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей”, и вот в этом как раз и есть величие с подъёмом?

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