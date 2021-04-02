Эксперты назвали главные достижения Союзного государства РФ и Белоруссии

«Мы с белорусами не воспринимаем друг друга как иностранцев – можем в любое время приехать друг к другу без виз и загранпаспортов, устроиться на работу и получать образование друг у друга», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Рекеда, перечисливший основные достижения Союзного государства. 2 апреля в двух странах отмечается День единения народов РФ и Белоруссии.

«Проект Союзного государства можно поделить на четыре тематические части – политика, экономика, безопасность и социально-гуманитарная сфера. Ближе всего наши страны продвинулись в интеграции по социальному треку и в сфере безопасности», – в свою очередь констатировал директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

«Союзное государство для нас – это прежде всего уверенность в том, что мы защищены от внешних угроз, – продолжил собеседник. – У нас есть ощущение, что мы с белорусами не чужие люди, мы не воспринимаем друг друга как иностранцы – можем в любое время приехать друг к другу. Не нужно никаких дополнительных документов, таких как загранпаспорт, визы. Также можем устроиться на работу и получать образование друг у друга».

Недавно был сделан еще один шаг в этом направлении – в РФ признали результаты белорусского централизованного тестирования, напомнил Рекеда. «Это значит, что теперь можно будет, сдав в Белоруссии экзамен, поступить в российский вуз и наоборот», – отметил эксперт.

«Также Союзное государство создавалось как инструмент по поддержанию общего полотна исторической памяти между Россией и Белоруссией. Поэтому, – подчеркнул Рекеда. – Одна из ключевых задач внутри союза – сохранять общую память о Великой Отечественной войне».

По оценке эксперта, за последние десять лет Белоруссия продала на российский рынок промышленных и продовольственных товаров на 110 млрд долларов. Это около 80 процентов расходной части госбюджета Белоруссии за все эти годы, отметил Сутырин.

Эксперт обратил внимание на то, что сегодня в республике есть серьезные силы, стремящиеся противопоставить белорусскую независимость интеграции с Россией. «Но мы видим, что последние 20 лет союз с Москвой помогал этот суверенитет сохранять и другой опоры для него не будет», – указал Сутырин.

«Статистика говорит сама за себя. Без российской площадки развития и, скажем так, «подушки безопасности» Минск не смог бы сохранить индустрию, экономику, а значит и реальный суверенитет, что хорошо видно на примере его ближайших соседей», – подытожил собеседник.

Союзное государство позволило сохранить белорусский промышленный комплекс за счет экономической поддержки со стороны РФ и широкого доступа на российский рынок, даже без учета российских энергоносителей и кредитных ресурсов, – отметил кандидат политических наук, главный редактор аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин.

В пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии, отметив, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах.

«Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», – говорится в поздравлении президента России.

Путин также выразил уверенность, что РФ и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.

Ранее Лукашенко в поздравлении по случаю празднования Дня единения народов двух стран заявил, что Москва и Минск испытывают беспрецедентное давление извне, в этих условиях консолидация на площадках Союзного государства позволяет эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз.

День единения народов РФ и Белоруссии отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества РФ и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. Восьмого декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.