 

Несколько бразильских штатов попросили разрешить в стране «Спутник V»

02.04.2021, 17:42, Новости дня
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В Бразилии сразу несколько штатов попросили национальное агентство санитарного надзора Anvisa одобрить закупку «Спутник V» у России, об этом сообщили в самом регуляторе.

«Девять штатов обратились в Anvisa с запросом на выдачу разрешения на импорт доз российской вакцины «Спутник V», – цитирует заявление регулятора РИА «Новости».

Отмечается, что с соответствующим запросом в Anvisa обратились штаты Баия, Акри, Риу-Гранди-ду-Норти, Мараньян, Мату-Гросу, Пиауи, Сеара, Пернамбуку, Сержипи.

«Для того, чтобы агентство могло проанализировать этот запрос на импорт и прояснить технические аспекты, было предложено провести встречу директоров Anvisa и губернаторов на следующей неделе», – отмечается в сообщении.

Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.



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