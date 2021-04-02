Никас Сафронов показал трехэтажную квартиру с видом на Кремль

Популярный российский художник Никас Сафронов рассказал о своей элитной квартире с видом на Кремль площадью 1,2 тыс. квадратных метров, которая когда-то была коммерческой недвижимостью.

По словам Сафронова, квартиру он выкупал частями. Сначала художник приобрел площади на двух этажах с видом на Кремль. Позже сосед, который был застройщиком, поставил стену, и «пол Кремля потерялось», после чего Сафронов решил выкупить у него часть площадей. «Цена была высокая, но я так хотел застеклить балкон и сделать зимний сад, что согласился на сделку. Потом он предложил купить верхний этаж, и я его купил. Я там убрал камень и поставил стекло, то есть облегчил дом», – сообщил художник в интервью на YouTube-канале портала Teleprogramma.

Как рассказал Сафронов, его квартира находится в доме Щусева 1926 года, построенного по инициативе театрального режиссера Константина Станиславского. В нем, по словам художника, жили сам режиссер, его коллега Владимир Немирович-Данченко и поэт Сергей Есенин (умер в 1925 году – прим. ВЗГЛЯД). Также Сафронов сообщил, что по соседству с ним проживает режиссер Федор Бондарчук. «Где-то 1,2 тыс. квадратных метров общая площадь. Я понял, что один этаж могу позволить себе сделать в стиле «готика». Верхний этаж у меня с видом на Москву, а средний – готический. Я там 11 лет делал ремонт», – сказал он.

Квартира художника достаточно дорого обставлена, рассказал Сафронов: в ней имеется стол Наполеона, «антикварная мебель какая-то», кухня и полы XIV века, камин племянника Франциска I и многое другое. Ремонт квартиры обошелся Сафронову в 6,5 млн долларов, отметил художник.