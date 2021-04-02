Данила Козловский и Александр Петров впервые снимутся вместе в проекте Валерия Тодоровского

Одни из самых востребованных российских актеров на сегодняшний день — 35-летний Данила Козловский и 32-летний Александр Петров – впервые сыграют вместе с одном фильме. Им станет новая работа режиссера Валерия Тодоровского “Надвое”.

Сюжет сериала “Надвое” рассказывает о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет одна командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя в исполнении Данилы Козловского и Саня в исполнении Александра Петрова знакомятся с двумя девушками. И это мимолетное знакомство полностью меняет жизни обоих героев.

В многообещающем проекте также снимутся актрисы Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут, в соответствии с сюжетом, в двух российских столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Картину продюсируют Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов, принявший участие в создании сериала “Псих”.

Премьера многосерийного фильма “Надвое” состоится в эфире телеканала “Россия 1” и на стриминговом сервисе more.tv. Однако точная дата премьеры пока не разглашается.