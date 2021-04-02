Лидер камчатского отделения КПРФ получил 9 лет колонии

…по делу о крупной взятке.

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания Камчатского края и лидера регионального отделения КПРФ Валерия Быкова по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По делу депутата, которого признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 УК), также проходит его 44-летний знакомый. Как уточняет региональное издание Kam.24, речь идет о председателе правления некоммерческой организации «Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Касатка"» Павле Сычеве. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве и приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Быков препятствовал работе компании «Монолит», которая разрабатывала карьер по добыче щебня. Он, как депутат, инициировал различные проверки предприятия контролирующими органами. Быков был не против прекратить, но только при условии получения от владельца компании доли в уставном капитале (25%) и 1,7 миллиона рублей.

В итоге в 2018 году против Быкова возбудили уголовное дело. Теперь ему также придется заплатить штраф в размере 26,9 миллиона рублей. Кроме того, в течение пяти лет ему нельзя будет занимать определенные должности. Сам депутат назыает свое дело сфабрикованным.

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