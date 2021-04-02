Суд отправил под домашний арест участника протеста под Офисом президента Билковского – его подозревают в поджоге двери ОП

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест представителя общественного движения “Гонор” Алексея Билковского, участника акции протеста 20 марта под зданием Офиса президента. Об этом сообщается в Telegram-канале движения “Гонор”.

Билковскому ранее было предъявлено подозрение в хулиганстве и уничтожении имущества.

“Судья Константинова отправила Белку на два месяца под круглосуточный домашний арест. Ему шьют хулиганку с использованием “аэрозольного баллончика”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокурор по делу не дождался объявления приговора и ушел из зала суда. “На выходе позвонил кому-то и сказал, что посадил Билковского под домашний арест. И это еще до вынесения решения”, – подчеркнули в “Гоноре”.

Как сообщает hromadske, по данным следствия, Билковский пришел на акцию протеста с аэрозольным баллоном с неизвестным веществом. Следователи говорят, что он поджег дверь ОП, а также “бросал предметы в сторону здания, написал оскорбительные слова на фасаде, ставил под угрозу жизнь и здоровье окружающих и нанес материальный ущерб госимуществу”.

“Да, я был на акции. Но то, что мне инкриминирует следствие, – это так просто пальцем ткнули и сказали, что я совершал какие-то неправомерные действия. Я не имею отношения ни к надписям на стене, ни к поджогу двери”, – сказал активист.

Підозрюваний Олексій Білковський про участь в акції 20 березня та підозру pic.twitter.com/VwI08zCScm

— hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2021

Адвокат подозреваемого Илья Воробьев заявил об искусственном создании доказательной базы, в частности, свидетелями-полицейскими. “Эти свидетели, согласно протоколу, имеют один адрес проживания, одинаковые контакты. Не установлено точное место совершения якобы противоправных действий моего подзащитного. Речь идет о здании ОП, но оно длиной в 120 метров. Где именно находился мой подзащитный? Следствие это не установило”, – подчеркнул он.

20 марта возле Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Организатор акции Сергей Филимонов считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Филимонов рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. 22 марта клининговая компания начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Подозрения в хулиганстве и уничтожении имущества на акции вручили Филимонову, Билковскому, Роману Ратушному, Евгению Строканю, Давиду Гаджимурадову, Владиславу Гранецкому-Стафийчуку и Артему Лисовцу. Административные протоколы выписали Олегу Кобезкому, Артуру Ефименко, Игорю Поташенкову, Вадиму Адамову.

Строканя, Стафийчука, Ратушного, Гаджимурадова, Лисовца и Филимонова суд отправил под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, Билковский – седьмой активист, получивший такую меру пресечения по этому делу.

30 марта Верховная Рада приняла постановление об осуждении погромов под Офисом президента во время акции протеста сторонников Стерненко.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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