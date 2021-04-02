Российские войска на границе, вероятные санкции СНБО. 2 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

Вечером 2 апреля на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online выйдет в эфир программа “Свобода слова Савика Шустера”, сообщается на странице “Шустер online” в Facebook.

Гости ток-шоу обсудят санкции, решение о которых может сегодня принять Совет национальной безопасности и обороны”, обострение на Донбассе, увеличение численности российских войск на границе с Украиной и готовность Вооруженных Сил Украины ответь на провокации. Также будут говорить о промежуточных выборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

На программу приглашены:

первый президент Украины Леонид Кравчук;

вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Алексей Резников;

лидер партии “Народный фронт”, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк;

председатель фракции “Слуга народа” в парламенте, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия;

сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко (Юрий Бойко);

глава партии “Слуга народа” и первый замглавы этой фракции Александр Корниенко;

генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от “Европейской солидарности” Михаил Забродский;

лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий;

народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич;

лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок;

нардеп от группы “За майбутнє” Тарас Батенко;

украинский спортсмен, кандидат в нардепы на 87-округе от “Слуги народа” Василий Вирастюк

кандидат в нардепы на 87-м округе от “Свободы” Руслан Кошулинский;

кандидат в народные депутаты от партии “За майбутнє” Александр Шевченко;

координатор наблюдения общественной сети “Опора” за выборами в Ивано-Франковской области Иван Маруняк;

главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”, внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов;

военный журналист Дмитрий Дурнев.

Трансляция начнется в 21.00.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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