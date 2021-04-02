 

Российские войска на границе, вероятные санкции СНБО. 2 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

02.04.2021, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вечером 2 апреля на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online выйдет в эфир программа “Свобода слова Савика Шустера”, сообщается на странице “Шустер online” в Facebook.  

Гости ток-шоу обсудят санкции, решение о которых может сегодня принять Совет национальной безопасности и обороны”, обострение на Донбассе, увеличение численности российских войск на границе с Украиной и готовность Вооруженных Сил Украины ответь на провокации. Также будут говорить о промежуточных выборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

На программу приглашены: 

первый президент Украины Леонид Кравчук;
вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Алексей Резников;
лидер партии “Народный фронт”, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк;
председатель фракции “Слуга народа” в парламенте, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия;
сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко (Юрий Бойко);
глава партии “Слуга народа” и первый замглавы этой фракции Александр Корниенко;
генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от “Европейской солидарности” Михаил Забродский;
лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий;
народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич;
лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок;
нардеп от группы “За майбутнє” Тарас Батенко;
украинский спортсмен, кандидат в нардепы на 87-округе от “Слуги народа” Василий Вирастюк
кандидат в нардепы на 87-м округе от “Свободы” Руслан Кошулинский;
кандидат в народные депутаты от партии “За майбутнє” Александр Шевченко;
координатор наблюдения общественной сети “Опора” за выборами в Ивано-Франковской области Иван Маруняк;
главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”, внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов;
военный журналист Дмитрий Дурнев.

Трансляция начнется в 21.00. 

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Встречу с оппозицией в тюрьме критики Лукашенко сочли признаком слабости

20.02 / В США на грузовик упал самолет, есть погибший

20.08 / В Украине обновили разделение на карантинные зоны

02.12 / Китайский зонд «Чанъэ-5» приступил к сбору образцов грунта на Луне

27.11 / По бокалу вина мы могли выпить и с Богданом, и с Ермаком – замглавы Офиса президента Тимошенко

27.02 / ARD – Германия столкнулась с бедностью, но основные проблемы проявятся лишь после окончания пандемии

01.10 / Экс-промоутер Александра Емельяненко получил десять лет колонии

01.12 / Bloomberg сообщил об идущей в Азию «армаде» танкеров с американской нефтью

03.12 / В мире: В поражении Армении в Карабахе обвинили российское оружие

31.12 / Глава Камчатки поздравил детей в образе Деда Мороза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)