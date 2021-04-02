Ходжес: Мы все знаем, что Путин – убийца, и нам не следует стесняться говорить это

США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира, в том числе и с Россией. Об этом в программе “Рада нацбезпеки”, которая опубликована на YouTube-канале ISLND TV 31 марта, сказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Он также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин – убийца.

“Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: “Да, конечно, Путин – убийца”. Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо произносит свою позицию”, – сказал Ходжес.

По его словам, высказывание Байдена не означает, что Россия и Америка не могут иметь “определенных позитивных отношений”.

“США хотели бы иметь позитивные отношения со всеми странами мира. Ведь Россия – великая нация, с великими людьми, и каждому выгодно, чтобы мы пришли к здоровым отношениям. Но мы не можем иметь здоровых отношений, когда обе стороны нечестны между собой и если Кремль чувствует, что может действовать безнаказанно и прямо”, – заявил генерал.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”, телефонный разговор между президентами двух стран так и не состоялся.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак говорил, что для украинцев, сограждане которых умирают от российских пуль, мин и снарядов, было очень важно услышать такое высказывание президента США. “Неужели у кого-то может быть сомнение?” – отмечал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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