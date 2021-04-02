Переболевшая в январе COVID-19 жена Жигунова заявила об исчезновении антител

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02.04.2021, 17:34, Новости дня
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Супруга российского актера Сергея Жигунова Виктория, которая три месяца назад вместе с мужем переболела COVID-19, 2 апреля в Instagram сообщила, что недавний тест не выявил у нее антител  коронавирусу. 

“Понесло же меня недавно сдать количественный анализ на антитела. Оказалось, что они испарились. Доктора говорят, что это подозрительно быстро. Надеюсь, что ошибка”, – написала супруга актера.

Она отметила, что пересдала тест 2 апреля.

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Публикация от Виктория Жигунова (@vikavorozhbit)

Супруга Жигунова в январе 2021 года сообщила, что переболела COVID-19. Актер, который также заразился коронавирусом, проходил лечение в клинике. 

Виктория и Сергей Жигуновы зарегистрировали брак в конце марта. Артист сообщил, что жена взяла его фамилию. Об их отношениях стало известно в октябре 2020 года, когда актер обнародовал в сети свидетельство о повторном расторжении брака со своей женой Верой Новиковой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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