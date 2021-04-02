США выразили протест против незаконной призывной кампании в оккупированном Крыму

США выражают решительный протест против незаконной призывной кампании в оккупированном Крыму. Об этом заявило посольство США в Украине.

“Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины в решительном протесте против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму”, – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, ссылаясь на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158882861276936

С 1 апреля текущего года в РФ стартовал очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления – призыва украинских граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя на службу в Вооруженных силах РФ.

Европейский Союз также призвал Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.

К концу 2020 года правозащитники зафиксировали 147 уголовных дел, заведенных в оккупированном Россией Крыму за уклонение от службы в вооруженных силах РФ.

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