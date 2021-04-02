 

Guardian – покинувшие КНДР российские дипломаты рассказали о «невыносимых условиях» северокорейского карантина

02.04.2021, 17:28, Новости дня
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В Северной Корее на фоне пандемии коронавируса и суровейшего карантина начались серьёзные перебои с лекарствами и продуктами питания, пишет The Guardian со ссылкой на обращение российских дипломатов. Как следует из обращения, сложившиеся в стране невыносимые условия уже спровоцировали настоящий «исход» иностранцев из КНДР.


Reuters

В Северной Корее из-за введённого правительством в рамках борьбы с коронавирусом строжайшего карантина разворачивается настоящий кризис, сопровождающийся нехваткой лекарств и других товаров первой необходимости, пишет The Guardian. К такому выводу обозреватель издания пришёл, прочитав обращение сотрудников российского посольства в КНДР, которые продолжают покидать страну. 

В обращении, которое было опубликовано в четверг в Facebook, российские дипломаты пишут об «исходе» иностранцев из-за невыносимых условий проживания в северокорейской столице Пхеньяне, говорится в материале The Guardian. «Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — цитирует обращение журналист газеты. 

Как отмечает обозреватель The Guardian, российская дипломатическая миссия в КНДР является одной из крупнейших в стране, однако из-за многочисленных проблем персонал посольства, как и прочие иностранцы, начал уезжать — и если верить обращению сотрудников, на данный момент в Северной Корее осталось не более 290 дипломатов из различных стран. В феврале российским дипломатам и членам их семей, покинувшим КНДР, пришлось пересекать корейско-российскую границу на дрезине, напоминает автор. 

Границы Северной Кореи остаются фактически полностью закрытыми ещё с января прошлого года в рамках карантина, который «предположительно является самым суровым в мире», пишет журналист. Как подчёркивает автор, аналитики говорят, что карантинные меры позволили северокорейскому правительству установить ещё более жёсткий контроль над бытом граждан, как это уже было во время голода 90-х годов.  

Хотя из-за таких жёстких мер информации о том, что происходит внутри КНДР, почти не поступает, судя по обрывочным свидетельствам перебежчиков — как, впрочем, и необычно большой численности этих перебежчиков, — в стране ощущается острая нехватка продуктов питания, средств личной гигиены и батареек, перечисляет обозреватель The Guardian. Кроме того, как сообщают эксперты по Северной Корее, в стране из-за сильных наводнений снизилась урожайность полей, что только усугубило дефицит продуктов, отмечает журналист.  

Хотя официально в КНДР не было зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией, аналитики предполагают, что вспышки заболевания уже произошли в рядах северокорейской армии и в приграничных городах, в которых правительство страны позже ввело карантин, говорится в материале The Guardian. По данным газеты, Северная Корея получит в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению бедных стран вакцинами COVAX 1,7 миллионов доз вакцины AstraZeneca.



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