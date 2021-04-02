France 24 – власти Франции ударят по нарушителям карантина запретом на алкоголь

Весьма легкомысленное отношение граждан Франции к введённым на днях президентом Эммануэлем Макроном антикоронавирусным ограничениям разгневало французские власти — и они решили отреагировать жёстко: глава правительства страны Жан Кастекс объявил о том, что в рамках режима локдауна по всей стране будет запрещено продавать и употреблять алкоголь в общественных местах под открытым небом, пишет France 24. По информации канала, Кастекс также пообещал, что крупные сборища людей на улицах будут разгонять правоохранители.



Reuters

Во Франции в рамках общенационального локдауна, введённого для смягчения третьей волны пандемии, будут запрещены распитие и реализация алкогольных напитков в парках и других общественных местах под открытым небом, передаёт France 24. По данным канала, об этом шаге объявил в четверг премьер-министр страны Жан Кастекс в своём обращении к Национальному собранию — нижней палате парламента страны.

Как пишет сайт France 24, выступая перед депутатами, Кастекс резко осудил людей, которые не соблюдают карантин, пообещав, что сборища людей численностью более шести человек будут разгонять. Гневную реакцию премьера, по всей видимости, спровоцировали опубликованные в интернете снимки граждан, наслаждающихся пивом под весенним солнцем в парках различных французских городов, включая Париж и Лион, отмечает обозреватель канала.

Свою речь глава правительства произнёс перед началом обсуждения в парламенте новых ограничительных мер, о которых президент страны Эммануэль Макрон объявил в минувшую среду, говорится в материале France 24.

По информации канала, в итоге Национальное собрание поддержало введение мер несмотря на масштабный бойкот голосования со стороны оппозиционных партий: из оставшихся депутатов в поддержку введения ограничений высказались 348 депутатов, а против — всего девять. Позже меры также одобрил и французский сенат, хотя там был организован ещё более масштабный бойкот — из 348 депутатов в голосовании принимали участие только 41, и 39 из них ограничения поддержали.

Как пишет сайт France 24, в обществе новый локдаун восприняли «со смесью смирения и гнева»: Эммануэль Макрон попал под шквал критики со стороны прессы, причём одни издания ругали его за то, что он ввёл ограничения, а другие — за то, что новые ограничения не стали ещё более жёсткими несмотря на весьма печальную коронавирусную статистику.