Исследователи разработали перчатку для людей с параличом

Иранские исследователи Университета социальных наук и реабилитации в Тегеране провели тестирование конструкции мягкой роботизированной перчатки. Итоги опытов представили в Journal of Bodywork and Movement Therapies.

Самым распространенным расстройством у людей с параличом считается слабая сила сжатия руки, влияющая на обыденную энергичность. Эксперты смогли создать перчатку для людей с параличом. Состоит новинка из неопренового чехла, пары насосов, контроллера, регулирующего давление насосов, деталей двустороннего движения и 2-х трубок из силикона для указательного и среднего пальцев.

Участвовали в исследовании 7 добровольцев – 2 здоровых людей и 5 пациентов, имеющих квадриплегию. Ученые проверили работу конструкции сперва у здоровых людей, а потом у испытуемых, имеющих травму спинного мозга. Благодаря устройству оценили охват движений проксимального межфалангового сустава. Потом участники заполняли анкету, оценивая работу в перчатке.

Эксперименты продемонстрировали, что масштаб движений сустава увеличивался во время использования роботизированной перчатки. Средний балл анкеты удовлетворения был 4,24, что превысило желанный порог. Это говорит о том, что перчатка, вероятно, поможет людям с параличом.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org