 

Российский турист рассказал, почему никогда не остался бы постоянно жить в Польше

02.04.2021, 17:26, Разное
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Российский турист пояснил о своих впечатлениях от Польши. В своем блоге в Сети он заявил, что никогда не остался бы жить в этой стране постоянно.
Польша является одной из самых привлекательных для туристов стран Европы. В Варшаву, Краков и другие города приезжает много туристов и из России. Однако переехать жить в нее хотели бы далеко не все. Так, один из тревел-блогеров из РФ описал, какие стороны жизни обычных поляков ему не понравились. Так, несмотря на свою «европейскость», поляки не привыкли к чистоте. Мусор здесь выбрасывается буквально на улицу, даже если недалеко находится урна, рядовой житель страны вряд ли дойдет до нее.

Также не пришелся по душе россиянину и темп жизни в Польше, ее граждане оказались крайне медлительными. Причем это касается как самих людей, так и скорости транспорта в стране. Любая «минутка» у поляков может растянуться на полчаса. Не обладают они и большими богатствами, преимущественную часть населения можно назвать бедными. Если в Польшу едут работать из всех стран бывшего Союза, то сами поляки из-за низких зарплат в своей стране едут на заработки в другие государства Евросоюза или Россию. Никого абсолютно не удивляют обветшавшие дома или бывшие в эксплуатации автомобили и неприметная одежда.

Кроме того, в Польше сильны позиции русофобских политических сил и националистов. Причем само правительство поддерживает такую тенденцию, выделяя на мифическую «борьбу против русских» огромные средства, которых так не хватает экономике. Такая пропаганда дает свои плоды, нередко в магазинах просто отказываются обслуживать человека, обращающегося к продавцу на русском. При этом, как пишет «Слово и дело», поляки делают вид, что не знают русского языка, не демонстрируя свою враждебность открыто.

Источник: slovodel.com



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