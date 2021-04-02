В США рассказали об отношении к сближению России и Японии

Американский эксперт Джеймс Шофф рассказал, как в Америке реагируют на процесс сближения Японии и России. Он убежден, что Белый дом позитивно воспринимает партнерство Токио и Москвы, однако пояснил о некоторых моментах, тревожащих США.

В последнее время в отношениях между Российской Федерацией и Японией наблюдается все больше конструктива. В рамках экономического сотрудничества предприятия обоих государств развивают новые концепции взаимовыгодного бизнеса. Однако не всем по душе подобные процессы, так, много недоброжелателей РФ есть в США. Однако они никоим образом не влияют на официальную позицию государства.

Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Азиатской программы Фонда Карнеги Джеймс Шофф. Он заверяет, что партнерство Москвы и Токио будет благотворным для всего восточного региона и стабилизирует ситуацию в нем. При этом он подчеркнул, что развитию будет способствовать ослабление напряженности в данной зоне. Такой расклад устраивает Вашингтон, и Белый дом будет только рад налаживанию дружбы Японии и Москвы. Отказ от политических амбиций в пользу совместных проектов станет новым шагом к процветанию дальневосточных государств.

Вместе с тем предостерег американский эксперт и от излишних компромиссов со стороны Страны восходящего солнца. Чрезмерно мягкие позиции Токио вызовут в Соединенных Штатах беспокойство, убежден Шофф. Однако, учитывая нежелание японских политиков уступать в вопросе Курильских островов, такой вариант, как пишет «Ньюинформ», маловероятен.

Источник: newinform.com