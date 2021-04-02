 

Байдена назвали ответственным за конфликт в Донбассе

02.04.2021, 17:24, Разное
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Эксперт отметил, что нынешний американский лидер всегда публично выступал за мирное решение конфликта на юго-востоке Украины. Еще будучи вице-президентом Соединенных Штатов, Джо Байден поддерживал Минские договоренности.

Вместе с этим Миркин обратил внимание, что поступки демократа совсем не были миротворческими. Журналист напомнил, как в 2013 году Байден был разочарован, когда четвертый президент Украины Виктор Янукович решил отложить подписание ассоциации с Европейским союзом.

По словам эксперта, американский политик также морально давил на украинского коллегу и даже описал это в своей книге “Пообещай мне, папа”. Миркин рассказал, что в мемуарах Байден называл себя причастным к антиконституционному свержению власти на Украине, в частности, к принуждению Януковича к бегству.

“Значит, он (Джо Байден – Прим. ред.) виновен в свершившемся не меньше, чем те, кто физически штурмовал администрацию президента Украины”, – заявил журналист.

Миркин уверен: раз Джо Байден стал соучастником переворота в стране, то тогда он несет ответственность за все последствия этого преступления, в том числе и за боевые действия в Донбассе. Ранее политолог Андрей Головачев предупредил, что ситуация на юго-востоке Украины может обостриться в любой момент.



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