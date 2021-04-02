Россия призвала Иран и США вернуться к первоначальному варианту ядерной сделки

Россия на заседании комиссии стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) по иранской ядерной программе призвала стороны соглашения вернуться в изначально установленные рамки СВПД.

«Российская сторона твердо исходит из безальтернативности СВПД и настойчиво призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения «ядерной сделки» в изначально установленные рамки», – говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

На заседании стороны обсудили конкретные пути практической реализации «принципиальных пониманий о восстановлении полнокровного и устойчивого осуществления СВПД», о которых было сказано в Совместном заявлении министров иностранных дел от 21 декабря 2020 года. Кроме того, в ходе заседания обсуждались мер по устранению нарушений СВПД со стороны США и отмены санкций в отношении Ирана, а также встречные шаги Тегерана по «разморозке» приостановленных обязательств.

Ранее Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД по иранской ядерной программе.

1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном. В ответ американская администрация захотела получить от иранских властей конструктивные предложения.

В конце февраля Тегеран отказался от предложения США и ЕС о прямых переговорах по ядерной сделке и сообщил о желании получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. В середине марта Иран начал обогащать уран с использованием усовершенствованных центрифуг.