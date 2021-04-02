 

Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве

02.04.2021, 16:48, Новости дня
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В Москве на припаркованную «Газель» упало дерево. Черепно-мозговую травму и переломы рук и ног получил рабочий, который рядом с машиной убирал снег.

«Возле дома №68 на Каширском шоссе произошло падение дерева на припаркованную «Газель» и находившегося рядом рабочего ГБУ «Жилищник», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, инцидент произошел при уборке снега.

Пострадавший с черепно-мозговой травмой, переломами руки и ноги госпитализирован в городскую клиническую больницу №7.

Ранее в Тверской области на восьмилетнего ребенка упала ледяная глыба, следователи возбудили уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».



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