Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве
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В Москве на припаркованную «Газель» упало дерево. Черепно-мозговую травму и переломы рук и ног получил рабочий, который рядом с машиной убирал снег.
«Возле дома №68 на Каширском шоссе произошло падение дерева на припаркованную «Газель» и находившегося рядом рабочего ГБУ «Жилищник», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, инцидент произошел при уборке снега.
Пострадавший с черепно-мозговой травмой, переломами руки и ноги госпитализирован в городскую клиническую больницу №7.
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