 

Любовь Толкалина с дочерью, Федор Бондарчук с сыном, Мария Машкова и другие на премьере фильма Happy End

02.04.2021, 16:46, Разное
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В прошедший четверг, 1 апреля, пока все соревновались в чувстве юмора, в кинотеатре “Октябрь” прошла светская премьера сериала Happy end. Для своей дебютная работа режиссер Евгений Сангаджиев не стал осторожничать и выбрал провокационную тему – вебкам. Продюсерами драмеди-сериала стали Федор Бондарчук, его сын Сергей Бондарчук и Алексей Киселев. Они же приложили руку к недавно вышедшему сериалу “Псих” с Константином Богомоловым.

На премьеру сериала Happy end пришли десятки звездных гостей, в том числе Сергей Капков, Маруся Фомина, Анна Цуканова-Котт, Рената Пиотровски, Никита Кукушкин и Анна Назарова, Яна Гладких, Софья Капкова, Рома Зверь и Марина Королева, Александра Ревенко, Филипп Авдеев, Юлия Хлынина, Андрей и Ольга Бурковские, Анна Слю, Маша Машкова, Игорь Верник, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Сабина Еремеева и Петр Ануров, Галина Мазаева, Надежда Оболенцева, Вера Кинчева, Владимир Яглыч и Антонина Паперная, Дарья Повереннова, Марианна Максимовская, Виктор Добронравов, Анна Александрова, Наталья Максимова, Анастасия Винокур, Артем Королев, Ольга Карпуть, Лена Тронина, Денис Власенко, Саша Горчилин, Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович, Дарья Фекленко, Даниил Воробьев, Евгений Романцов, а также музыкальный продюсер проекта – певица Manizha.

Алексей Киселев, Федор Бондарчук и Сергей БондарчукЛюбовь Толкалина и Мария КончаловскаяМария МашковаМаксим Виторган и Нино НинидзеМанижа

В центре сюжета сериала — 19-летние Лера и Влад, которые открывают для себя вебкам-порнографию как способ заработать легкие и большие деньги. Лера при этом быстро входит во вкус и полностью отдается работе, а вот ее напарник, напротив, не в восторге от этого занятия. Тем не менее их союз крепок, а отношения со временем из разряда рабочих переходят и в личные. В главных ролях Лена Тронина и Денис Власенко. Также в сериале появились Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович и другие.

Сериал можно посмотреть с 1 апреля на стриминговом сервисе more.tv.

Виктор Добронравов с женой АлександройАлексей АграновичЛукерья Ильяшенко

Владимир Яглыч и Антонина ПапернаяЮлия ХлынинаНикита Кукушкин и Анна АзароваАлександр ГорчилинАлександра РевенкоЯна ГладкихСофья Капкова и Надежда ОболенцеваРената ПиотровкиАндрей Бурковский с женой Ольгой



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