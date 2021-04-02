«Пытки и бесчеловечное обращение»

Правозащитники попросили Москалькову незамедлительно посетить Навального в колонии.

Около 30 российских правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову незамедлительно посетить Алексея Навального в колонии №2 Владимирской области. Соответствующее обращение опубликовано на сайте правозащитного центра «Мемориал»*.

Информация о состоянии Навального в колонии «внушает серьезную тревогу», подчеркивается в письме.

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«Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение»

— заявили авторы обращения. По их словам, в создавшейся ситуации быстрая реакция — прямая обязанность уполномоченного по правам человека. Правозащитники попросили Москалькову встретиться с Навальным, выслушать его жалобы и сделать все необходимое, «чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна».

Под обращением подписались, в частности, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, сопредседатели Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин и Валерий Борщев, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.

Накануне команда Навального сообщила, что за время пребывания в колонии политик потерял восемь килограммов. Потерю веса он связал с тем, что ему не дают спать.

Также команда Навального подчеркнула, что в ИК №2 к политику приезжала журналистка RT Мария Бутина, а вот врача к нему по-прежнему не пускают. Как заявила Бутина, Навальный выглядит «вполне нормально, на человека, которому "не дают спать" не похож». По словам журналистки,

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Колония «скорее напоминает пионерский лагерь».

Политик объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — накануне Навальный рассказал о сильных болях в спине и правой ноге. По его словам, он в течение трех недель просит оказать ему медицинскую помощь, разрешить передать ему лекарства и допустить для осмотра врача, однако все его просьбы были проигнорированы.

За решеткой Навальный оказался после того, как Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Теперь он проведет 2,5 года в колонии №2 города Покрова во Владимирской области.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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