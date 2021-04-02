 

«Пытки и бесчеловечное обращение»

02.04.2021, 16:44, Разное
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Правозащитники попросили Москалькову незамедлительно посетить Навального в колонии.

Около 30 российских правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову незамедлительно посетить Алексея Навального в колонии №2 Владимирской области. Соответствующее обращение опубликовано на сайте правозащитного центра «Мемориал»*.

Информация о состоянии Навального в колонии «внушает серьезную тревогу», подчеркивается в письме.

«Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение»

— заявили авторы обращения. По их словам, в создавшейся ситуации быстрая реакция — прямая обязанность уполномоченного по правам человека. Правозащитники попросили Москалькову встретиться с Навальным, выслушать его жалобы и сделать все необходимое, «чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна».

Под обращением подписались, в частности, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, сопредседатели Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин и Валерий Борщев, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.

Накануне команда Навального сообщила, что за время пребывания в колонии политик потерял восемь килограммов. Потерю веса он связал с тем, что ему не дают спать.

Также команда Навального подчеркнула, что в ИК №2 к политику приезжала журналистка RT Мария Бутина, а вот врача к нему по-прежнему не пускают. Как заявила Бутина, Навальный выглядит «вполне нормально, на человека, которому "не дают спать" не похож». По словам журналистки,

Колония «скорее напоминает пионерский лагерь».

Политик объявил голодовку 31 марта из-за отсутствия должного лечения — накануне Навальный рассказал о сильных болях в спине и правой ноге. По его словам, он в течение трех недель просит оказать ему медицинскую помощь, разрешить передать ему лекарства и допустить для осмотра врача, однако все его просьбы были проигнорированы.

За решеткой Навальный оказался после того, как Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Теперь он проведет 2,5 года в колонии №2 города Покрова во Владимирской области.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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