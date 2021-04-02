 

Кличко рассказал о расширенном списке льгот для предпринимателей Киева

02.04.2021, 16:40, Новости дня
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В Киеве в связи с карантином введут ряд льгот и преференций для малого и среднего бизнеса, сообщил во время онлайн-брифинга мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика.

“Мы понимаем, что строгие карантинные ограничения больно ударят как по бизнесу, так и по экономике города. Поэтому на ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Введя такие льготы – и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям. Все вызовы мы должны преодолеть вместе – совместными усилиями”, – сказал он.

Киевский городской голова перечислил, какие льготы после решения Киевсовета получат горожане, это:

уменьшение размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания; 
уменьшение платы за размещение наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%;
освобождение владельцев автомобилей на территории Киева от оплаты за парковку на площадках КП “Киевтранспарксервис”
увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

“Также в проекте решения речь идет об увеличении размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсации процентов не только по кредитам, что город уже ввел год назад, но и по “кредитным линиям”. А также – о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы”, – рассказал Кличко.

Он поблагодарил бизнес и волонтеров, которые помогают городу и киевлянам во время карантина.

Инфографика: kiev.klichko.org

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки зарылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

В Киеве, по данным аппарата СНБО, на сегодня болеют COVID-19 более 54 тысяч человек, выздоровели почти 107 тысяч, умерли от осложнений коронавирусной инфекции 3495 человек. Всего с начала эпидемии в столице выявили 164 605 случаев заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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