В Молдове ужесточают карантин, в Кишиневе вводят комендантский час

В Молдове из-за коронавируса ужесточают карантинные ограничения. Об этом 2 апреля сообщает молдавское издание NewsMaker.

В населенных пунктах страны, где за последние 14 дней зарегистрируют более 100 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, школьники и студенты будут учиться в онлайн режиме, при этом детские сады продолжат работать.

В Кишиневе и Бельцах с 3 апреля введут комендантский час. С 23.00 до 5.00 жителям нельзя будет находиться за пределами своих домов. Запрет не будет касаться тех, кто идет с работы или на работу, возвращается из аэропорта или с вокзала, идет за лекарствами в аптеку или отправился за медицинской помощью. Также право пренебречь комендантским часом будет у тех, кто встречает из поездок своих близких.

Те, кто будет на улице с 23.00 до 5.00, должны быть готовы предоставить патрулю удостоверение личности, заявление от работодателя или заявление о личной ответственности за нахождение вне дома в комендантский час.

Также будет запрещено находиться в парках, лесах, на спортивных и игровых площадках, расположенных в черте населенных пунктов.

Государственным и частным предприятия придется сократить до 30% число сотрудников, присутствующих на рабочих местах. Однако эта норма не касается производственных предприятий и предприятий в сфере услуг.

По всей Молдове будут запрещены торжественные церемонии, митинги и прочие массовые мероприятия.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в Молдове на 2 апреля подтвердили более 230 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5003 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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