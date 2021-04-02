Тина Кароль презентовала альбом о “смелой девушке в поисках своей любви”. Аудио

Украинская певица Тина Кароль 2 апреля презентовала альбом “Красиво”, в который вошли семь песен, написанных артисткой в соавторстве с саунд-продюсером Аркадием Александровым. Об этом сообщается на странице певицы в Facebook.

В публикации отмечается, что источником вдохновения для певицы во время написания альбома стали личные истории из ее жизни.

“Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви”, – отметила Тина Кароль.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/293656895450412

Новые композиции, включая трек “Скандал”, презентация которого состоялась в феврале 2021 года, размещены на всех музыкальных площадках, включая Apple Musik.

В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

“Красиво” – восьмой альбом Тины Кароль. Он был написал за полтора месяца.

Тина Кароль – вдова украинского продюсера Евгения Огира, который умер на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. У него был рак желудка. После смерти супруга певица не комментирует личную жизнь. Певица воспитывает сына Вениамина Огира (2008).

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