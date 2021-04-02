 

ФСИН заберёт за долги гонорары «скопинского маньяка»

02.04.2021, 16:34, Разное
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала иск в Скопинский районный суд к Виктору Мохову о взыскании долга по коммунальным услугам и арендной плате за барак, в котором он отбывал срок.

Во ФСИН рассказали, что из-за утери USB-накопителя со списком заключённых ещё в 2010 году гражданина Мохова по ошибке выпустили с непогашенной задолженностью за проживание.

– Нам известно об участии Мохова в различных ток-шоу, за которые он получает приличные гонорары. Мы следим за его появлением на телевидении и у известных блогеров. Очень надеемся, что Виктор Михайлович оплатит долг за проживание самостоятельно, без судебных разбирательств, — добавили во ФСИН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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