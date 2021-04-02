 

В Китае рассказали о самолете, сделавшем Россию великой державой

02.04.2021, 16:32, Разное
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Одно из авторитетных изданий Китая рассказало своим читателям самолете Ту-160М. По мнению авторов публикации, именно это воздушное судно помогло РФ стать великой державой.
Газета «Жэньминь жибао», которая выходит в Китае, регулярно рассказывает своим читателям о главных событиях в мире и стране. В этот раз его эксперты проанализировали боевой потенциал России. В первую очередь, авторов статьи интересовал воздушный флот РФ, который является одним из наиболее мощных в мире. Такое положение обеспечило наличие самолета Ту-160М, убеждены китайские специалисты.

Ту-160 или «Белый лебедь» был разработанный в 1970-х годах конструкторами ОКБ Туполева. И сейчас, спустя полвека, он не теряет свои позиции в ТОПах лучших боевых самолетов. Так, как сообщал недавно «Ростех», его специалистами были проведены предварительные испытания модернизированного судна Ту-160М. Его эксплуатируют в военно-воздушных силах РФ с конца 80-х годов, за последние годы самолет претерпел множество изменений.

Благодаря постоянным обновлениям технологий и улучшениям, Ту-160М все также важен для обороны страны. Именно этот самолет способен наиболее эффективно действовать в зоне горячих точек. Модернизированный вариант «Белого лебедя» служит мощным средством для ядерного сдерживания, а также защиты интересов государственной безопасности. Долгие годы, до того, как на балансе армии РФ появились новые типы вооружений, именно этот бомбардировщик был символом величия страны, пишет «Ньюинформ».

Источник: newinform.com



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