Гитарист Брайан Мэй из группы Queen изучил свойства астероида Дидим

Британский музыкант и гитарист Брайан Мэй из рок-группы Queen принял участие в исследовании редкого и необычного астероида Дидим. Являясь доктором наук в астрофизике, артист выступил в качестве соавтора научной работы, посвященной этому небесному телу.

Ученую степень доктора наук Брайан Мэй получил, защитив диссертацию. Однако после окончания университета он принял решение посвятить время музыкальной карьере, став участником одной из самых популярных британских рок-групп Queen. Позднее гитарист вновь вернулся в научную сферу.

Астероид Дидим заинтересовал ученых тем, что он не распался на куски из-за действия центробежных сил. Хотя аналогичные тела в большинстве случаев рассыпаются. В научной работе, в написании которой кроме музыканта принимал участие Юнь Чжан, Брайан Мэй пришел к выводу, что целостность астероид сохраняет благодаря мощному сцеплению, возникающему из-за силы Ван-дер-Ваальса. Если на поверхности сила сцепления достигает 3-6 паскалей, то в глубине она составляет 11-17 паскалей. Этого хватает, чтобы Дидим не распался на куски.

Источник: naked-science.ru