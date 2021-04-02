В Сети опубликовали считавшееся потерянным видео с первым полетом Гагарина в космос

Ученые обнаружили видеозапись, на которой запечатлен первый полет Юрия Гагарина в космос. Долгое время считалось, что она безвозвратно потеряна, но исследовав радиопереговоры первого космонавта с Землей, исследователи поняли, где надо искать материалы.

В самом видеофрагменте демонстрируется, как «космонавт номер один» описывает свое состояние, находясь в невесомости, а также обстановку на борту. До этого момента никто из землян подобных ощущений не испытывал. По словам Юрия Гагарина, чувство невесомости оказалось интересным, вокруг него все красиво «плавало».

В записи на магнитной ленте с голосом Юрия Гагарина, которую реставраторы пытались оцифровать, специалисты услышали про то, что космонавту «мешал свет телевидения». Они сразу поняли, что летчик говорил о свете от камеры.

После этого они сделали запрос в архив Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания. Тамошние сотрудники быстро нашли пленку с грифом «секретно». Посмотрев ее, эксперты обнаружили, что несколько кадров были повреждены, но при помощи нейросетей они восстановили их.

Источник: ren.tv