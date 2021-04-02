Суд увеличил штраф для Twitter до 8,9 млн рублей

Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. По ним вынесены штрафы в 3.2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей.

Социальная сеть должна заплатить штрафы в течение 60 дней с момента вступления решения суда в силу.

С 2017 года Роскомнадзор направил в адрес соцсети 28 тысяч запросов с требованием удалить материалы суицидального, порнографического и наркотического характера. Twitter отказался удалять около трех тысяч подобных материалов.

С 10 марта РКН приступил к замедлению ресурса на всей территории страны. Мера действует на 100% мобильных устройств и 50% компьютеров.

После этого Twitter начал блокировать опасные материалы, но темпы Роскомнадзор не удовлетворили. Если соцсеть продолжит игнорировать требования РКН, ее могут полностью заблокировать в нашей стране.

С 1 февраля в России вступил в силу закон, по которому социальные сети обязаны выявлять и блокировать опасный контент. Если они не могут оценить противоправность информации, то должны направить запрос в Роскомнадзор.