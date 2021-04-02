«Человек дождя» – 5 важных фактов о расстройствах аутистического спектра

Расстройство аутистического спектра (РАС) или аутизм — это общее расстройство психического развития, которое характеризуется определенным нарушением социального поведения, вербального общения и взаимодействия с окружающими. Достоверных данных о распространении РАС нет, потому что не во всех странах диагностике этого заболевания уделяется достаточно внимания. По приблизительным оценкам Всемирной организации здравоохранения, этим расстройством страдает один ребенок из 160.

РАС имеет много разных проявлений

Далеко не все аутисты выглядят и ведут себя как персонаж Дастина Хоффмана в «Человеке дождя». Это заболевание называют расстройством спектра именно потому, что оно имеет огромный диапазон симптомов. Интеллектуальный уровень таких пациентов варьируется от тяжелого повреждения до высоких когнитивных способностей. Аутист может быть замкнутым и полностью лишенным возможности каких-либо коммуникаций с окружающими. А может почти ничем не отличаться от других людей, поскольку многие взрослые пациенты с РАС учатся подавлять стереотипное повторяющееся поведение на публике, в том числе эхолалию — повторение слов и фраз за другими людьми.

Наиболее распространенный общий симптом среди людей с РАС — это сложности с пониманием другого человека и поддержанием зрительного контакта, который вызывает у них неприятные ощущения.

Люди с аутизмом способны на эмоции и чувства

Людям с РАС очень сложно понять, что чувствуют окружающие, поскольку не умеют считывать эмоции по языку тела, поэтому они не всегда способны дать адекватную обратную связь. Но это не значит, что они не способны на сочувствие и любовь, как люди с психопатией. Большинство аутистов способны поддерживать близкие отношения, в том числе романтические.

Таким людям необходима помощь в развитии здорового сочувствия, то есть постоянно объяснять, что чувствует другой человек и как отреагировать, чтобы никого не обидеть. Если аутист поймет, что другому грустно или больно, он может искренне посочувствовать ему.

Аутизм проявляется по-разному у мальчиков и девочек

РАС диагностируется у мальчиков примерно в 4-5 раз чаще. Однако исследования показали, что даже у тех девочек, у которых диагностирован аутизм, отделы мозга, отвечающие за социальные взаимодействия, поражены намного меньше. Поэтому симптомы у них проявляются иначе и могут не долго не распознаваться. Если мальчики избегают общения, не смотрят в глаза и выстраивают машинки в линию по одному им понятным законам, то девочки могут быть милыми и стараться быть такими, и поставить диагноз можно только с помощью серии диагностических тестов. Они как будто маскируют расстройство, отмечают исследователи.

Ученые выяснили также, что для проявления РАС у девочки, нужно, чтобы ее организм в два раза сильнее пострадал от генетических нарушений, чем у мальчика. Причина этого феномена пока неизвестна, но возможно, у некоторых девочек работает какой-то защитный фактор.

Аутизм не является следствием «плохого воспитания»

Точные причины развития этого расстройства до сих пор неизвестны. Нарушения в развитии, которые можно отнести к РАС, могут быть ассоциированы с самыми разнообразными факторами — начиная с генетических и заканчивая определенным состоянием микробиома. Ученые из Великобритании и Дании выяснили, что аутичные дети в период своего внутриутробного развития подвергались воздействию повышенного уровня стероидных гормонов — тестостерона, прогестерона, кортизола. В частности, это может объяснить, почему РАС больше распространено среди мальчиков.

Однако доподлинно известно, что аутизм — это не результат «плохого воспитания». Этот общественный миф на долгие годы укоренился даже в медицинской среде, испортив жизнь многим семьям, особенно матерям. Теория о том, что нехватка внимания и заботы может спровоцировать развитие аутизма у ребенка, в научной среде сегодня считается несостоятельной. Другое дело, что роль родителей в воспитании и реабилитации таких детей огромна.

И конечно, аутизм никак не связан с вакцинацией

Еще раз: прививки от любых заболеваний не вызывают аутизм. Знаменитый миф, который оказался на редкость живучим, появился в 1998 году после публикации исследования, где высказывалось предположительная возможность связи вакцины против кори-паротита-краснухи (КПК) и аутизма. Эксперты обнаружили в статье серьезные ошибки и намеренные искажения, поэтому публикация была отозвана. Однако она вызвала серьезную панику в массах, которая повлекла отказ от прививок. И привела только к одному — новым вспышкам инфекционных заболеваний.