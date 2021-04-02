 

Лукашенко приказал отправить белорусских футболистов на урановые рудники

02.04.2021, 16:06, Разное
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с руководящим составом КГБ прокомментировал разгромное поражение белорусов в матче квалификации к чемпионату мира-2022, в котором сборная страны уступила Бельгии с разгромным счётом 0:8.

Основной причиной такого результата он назвал недостаток патриотизма среди спортсменов и приказал исправить это кропотливым трудом.

– Смотрел я матч наших с бельгийцами.. Что это было, товарищи чиновники? Почему не контролируете футболистов? По ним сразу видно, что шастают по митингам, деструктив в наш спорт несут. Почему их недостаток патриотизма я должен исправлять? Да как они могут в футбол играть, они даже токарный станок не включат, обмолот от роторной жатки не отличат. Нужно это всё исправлять! Я договорился с российскими коллегами, пусть поработают парни на урановых рудниках. Вот сразу забегают, увидите. Будут ещё проигрывать, в две смены заставим работать там, — заявил Лукашенко.

Результат матча также прокомментировал глава Белорусской федерации футбола, полковник Владимир Базанов.

– Я полностью поддерживаю решение нашего президента. Футболистов нужно патриотически перевоспитывать, иначе наш футбол развалится. Я читал в интернете, как всякие там недоэксперты призывают к отставке главного тренера, или, что ещё хуже, руководство федерации. Ну причём здесь мы, когда футболисты начитаются в деструктивных телеграм-каналах о том, как у нас плохо, какой плохой президент и начинают играть плохо. После перевоспитания, думаю, сборная возьмёт медали чемпионата Европы 2024 года, — сказал он.

Действующие игроки сборной во избежание дезертирства были задержаны силами КГБ. Уже 3 апреля они авиарейсом будут отправлены на действующие рудники в Забайкальский край. Там будет организована тренировочная база, где футболисты будут готовиться к играм каждый день после 10 часовой рабочей смены на месторождениях урановой руды. На время международных матчей они будут получать отгулы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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