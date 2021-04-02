Мнение: «Два мнения известных Академиков и Пять доказательств мамонтенка о вреде коллайдеров»

Здравствуйте

Просто вдумайтесь: НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК УЖЕ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ КОЛЛАЙДЕРОВ

Текст немножко научный. Но те, кому не интересны научные нюансы, пожалуйста, ПРОЧИТАЙТЕ ПОСТСКРИПТУМ К ДАННОМУ ТЕКСТУ

В Постскриптуме к этому тексту:

– насущные житейские мысли о ВЕСНЕ 2021 ГОДА;

– мудрые афоризмы от начальника внешней разведки СССР Леонида Шебаршина и от Николая Фоменко

В самом тексте:

– список основных бедствий на Планете Земля, причиной которых являются коллайдеры;

– ссылка на интервью с Академиком Сергеем Капицей о демографическом переходе человечества в начале 21-ого века;

– ссылка на статью Академика Владимира Маевского о коллайдерах как Оружии Апокалипсиса;

– краткий экскурс в 4D Теорию Строения Материи

************ Текст ************

В продолжение поста от:

» 16 марта 2021, 03:51, мамонтенок

«По большому счету много чего образуется в коллайдерах (в этой Теме описывались разные «черти знает какие эффекты»), но суть от этого не меняется, идет процесс Деструкции Материи нашего Мира от аннигиляции и образования несвойственных нашему виду видов Материи.»

(Зато сами ядерные физики сочинили анекдот, который радостно всем рассказывают про то, что количество Черных Дыр во Вселенной эквивалентно числу Цивилизаций, создавших коллайдеры.)

«Поэтому и сравниваю их часто с «обезьяной с гранатой» и с «хомячками, вращающими круг коллайдера на радость военным»»

При обсуждении Темы:

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=261

1. В этой Теме Форума и в комментариях к статьям в Живом Журнале неоднократно спрашивалось о доказательствах существования Пучков Деструкции от коллайдеров и бедствий, связанных с неконтролируемым развитием технологий.

Для начала Вам, возможно, будет интересно послушать и прочитать мысли великих ученых на эту тему:

https://www.youtube.com/watch?v=SUfNxyTlkg8 (Академик Сергей Капица о демографическом переходе)

http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=61d873e4-40ae-4a3d-9ac1-fbee4b7eb16c (статья с сайта Российской Академии Наук Академика Владимира Маевского о коллайдерах как Оружии Апокалипсиса) Эта статья была опубликована в 2010 году, но поскольку примерно в эти же годы принималось решение о строительстве Дубнинского коллайдера, то неудивительно, что Тема вреда от коллайдеров стала неуместной для развития в официальной науке, а значит эта Статья Академика не получила развитие.

2. В этой Теме Форума и в Статьях в Живом Журнале были даны разнообразные доказательства (те самые мысли в изложении мамонтенка) различных бедствий от коллайдеров:

а) И с точки зрения соответствия зон разных аномалий на Земле геометрии Пучков Деструкции от коллайдеров, как то:

– потепление Гольфстрима (два из шести Пучков Деструкции Брукхейвенского коллайдера как два кипятильника подогревают Гольфстрим);

– таяние Ледников Гренландии (один из шести Пучков Деструкции Брукхейвенского коллайдера направлен точнехонько на Гренландию);

– таяние Ледников Альп именно со стороны Церна;

– соответствие максимумов статистики по коронавирусу и по избыточной смертности в 2020 году направлениям Пучков Деструкции от коллайдеров, работающих на встречных соударениях ядер;

– соответствие появления 90% новых вирусов за последние десятилетия Юго-Восточной Азии, месту, где пересекаются Пучки Деструкции от четырех коллайдеров;

– резкое все ускоряющееся смещение Северного Магнитного Полюса как раз за период примерно 50 лет, тот период, когда появились и начали апгрейдится коллайдеры;

– разрастание Озоновых Дыр на Земле как раз за период примерно 50 лет, за тот период, когда появились и начали апгрейдится коллайдеры;

– утоньшение атмосферы Земли как раз за период примерно 50 лет, за тот период, когда появились и начали апгрейдится коллайдеры;

– все ускоряющееся глобальное потепление на Земле как раз за период примерно 50 лет, тот периоду, когда появились и начали апгрейдится коллайдеры;

– возникновение различных аномалий (например, искажения времени в районе Сицилии или Экологической катастрофы на Камчатке) именно в местах пересечения Пучков Деструкции от разных коллайдеров

– появление крупных Магнитных аномалий Магнитного Поля Земли в Южном Полушарии, уравновешивающих действие коллайдеров (а все коллайдеры в мире находятся именно в Северном Полушарии)

– возникшее в 21-ом веке свечение Планеты Земля (Земля по официальным научным экспериментам стала немножко вести себя как звезда, испуская излучение), а именно в 21-ом веке произошел самый серьезный апгрейд коллайдеров

Это просто обычные соответствия между местами дислокации коллайдеров и различными аномалиями, но КОТОРЫЕ ЧЕТКО ЛОЖАТСЯ В ЕДИНУЮ ЛОГИКУ. При этом официальная наука не дает ответы про первопричины этих аномалий (ни всех вместе, ни отдельно каждой из них)

б) И в терминах официальной науки (суть: двум частицам в коллайдере, сталкивающимися друг с другом на локально удвоенных скоростях света, некуда деться, кроме как перейти в соседнее измерение, чтобы закон максимума скорости света в момент столкновения не был нарушен; при этом вход в соседнее измерение происходит внутри коллайдера, а возврат из соседнего измерения может происходить через тысячи километров от точки входа; возврат сопровождается различными эффектами, например аннигиляцией с выбросом колоссальных энергий или образование биядерной Материи и тезис о том, что трехмерная замкнутая по перемещению энергии и Материи система не обязательно является замкнутой при выходе в четырехмерность)

в) И в виде философского понимания того, насколько нарушается коллайдерами привычный нам для восприятия Мир через многомерную трактовку «Золотого Сечения» https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=258

г) И даже в соответствии трактовок известных Пророчеств и Предсказаний с графиком работ коллайдеров. Есть немало людей, для которых такие доводы имеют значение.

д) Есть еще доказательства с помощью Теории 4D Нитевого строения Материи. Но так как даже в терминах обычной науки мало кто хочет воспринимать доказательства о вреде коллайдеров, то одновременно новая теория Материи плюс новые данные об опасности коллайдеров вряд ли будут расцениваться основными доказательствами. Тем не менее несколько слов об этом.

Уже почти год пишу некий вступительный текст для темы 4D Нитевого строения Материи, текст постоянно дополняется и дорабатывается. Пока не публикую. Поэтому просто Краткий экскурс в Теорию Нитевого строения Материи:

*** . В самом упрощенном варианте Материя это 4D элементарные Нити (3D пространство координат плюс время, являющееся также пространственной координатой создают 4D пространство).

Но для восприятия не так просто перейти к 4D Нитевой модели от обычной принятой в официальной науке 3D модели частиц движущихся во времени.

Хотя с точки зрения логики простейшее соответствие этих двух моделей во фразе: «3D частица есть срез 4D Нити по временной координате»

*** Для того чтобы «на пальцах» это прочувствовать необходимо еще и совсем нестандартное для официальной науки понимание Мира, Вселенной, Жизни, Наблюдателя.

Если философской основой в науке сейчас является то, что 3D частицы Материи движутся по времени и конкретный Наблюдатель есть некое объединение таких частиц, то для перехода к 4D Нитевому строению Материи необходимо принять, то что Наблюдатель – это момент «здесь и сейчас», который движется по рельсам Нитевой Материи.

В 3D теории Материя есть только в настоящем.

В 4D теории Материя есть и в прошлом и в настоящем и в будущем. И моментом «здесь и сейчас» высвечивается ощущаемое настоящее. Упрощенно: представьте что есть некий Узор (Волна), который перемещается по Нити. Или иглу проигрывателя, которая снимает информацию с бороздок движущейся пластинки. Перемещение момента «здесь и сейчас» по 4D Мирозданию и есть одно из проявлений вечного Движения. Поэтому, кстати, время в ощущениях одинаково при прохождении через разные кадры Жизни.

В 3D теории есть иллюзия того, что Персонажи самолично совершают определенные действия по своей воле.

В 4D теории все Персонажи по сути Рабы Божьи, части Мироздания, настроенные на определенную волну Имени и будущее по большому счету предопределено (Создано Богом в Семи Днях Творения в соответствии с характеристиками Персонажей) И в Восьмом Дне Творения (то что мы считаем Жизнью) Бог, поочереди одевая маску, лик каждого из Персонажей, многократно просматривает уже созданный в Семи Днях текущий день; вход в сон Персонажа есть смена Персонажа)

Согласитесь, что такой философский подход крайне противоречит привычному для науки. Да просто противоречит данному нам с малолетства восприятию Мира.

Проще посчитать человека, который говорит такие вещи, сумасшедшим, с манией величия или с признаками раздвоения личности, как минимум аутистом (ведь аутисты считают, что весь мир внутри них), чем принимать такое мировоззрение за основы научных истин. Единственное что обнадеживает, что и среди ученых и среди обычных людей, например, выступающих в телевизионных ток шоу по Центральным каналам, стали появляться те, кто полностью осознает, что некоторые подходы в науке пора менять, что необходима качественно другая база, например, под понимание физики Материи.

При этом для понимания 4D теории строения Материи можно просто ограничиться пониманием того, что Наблюдаемый Мир – это момент «здесь и сейчас», движущийся по временной координате четырехмерного узора Мироздания, созданного из непрерывных Нитей (без нюансов философии Абсолютного Бога)

Но самое интересное, что если такие МИНУСЫ для официальной науки как ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ и НИТЕВАЯ 4D ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ МАТЕРИИ объединить воедино, то начинают становиться понятными многие вещи, которые не объясняются официальной наукой. При этом большинство существующих научных теорий работают и в новом понимании. Вот и получается, что МИНУС на МИНУС дает ПЛЮС.

*** Пример. Периодическая система Д.И. Менделеева.

В 3D теории Единица Материи Атом – это ядро из отдельных частиц – протонов и нейтронов плюс некое электронное облако (из электронов, имеющих некоторые свойства неопределенности). Количество протонов определяет Порядковый Номер Элемента.

В 4D теории Единица Материи Атом – это 4D четырехгранные вогнутые (форма двухслойная Чаша) бипирамиды протонной и нейтронной Нитей плюс 4D четырехгранная вогнутая бипирамида электронной Нити (выходящая в 5D пространство, именно это дает неопределенность электрона в терминах обычной науки). Узор намотки протонной Нити на 4D четырехгранную вогнутую бипирамиду определяет Порядковый Номер Элемента.

При этом в 4D Теории узоры и s и sp и spd и spdf элементов четко согласуется с заполнением электронных оболочек в 3D Теории.

Но вот такой нюанс:

В 3D Теории считается что после 118-ого элемента будут синтезированы и 119-ый и 120-ый и далее, что будет Остров Стабильности. Поскольку f уровни (максимум заполнения 14) исчерпали себя как максимальные в 6-ом и 7-ом Периодах Системы Менделеева, то физиками уже сделано предположение, что для элементов 8-ого Периода (Период как раз и начинается со 119-ого элемента) будут необходимы g уровни (максимум заполнения 18). При этом недавно российские ядерные физики заявили, что приступают к подобным экспериментам на новом оборудовании.

В 4D Теории намотка в 118 единиц протонной Нити является МАКСИМАЛЬНОЙ для Материи Физического Мира. А намотка в 124 протонные единицы является МАКСИМАЛЬНОЙ для любого типа моноядерной Материи. И существование элементов 119-124 будет вызывать либо изменение Свойств СВЕТА. Даже не свойств, а самой природы СВЕТА.И переход материи из типа М118 в М120, М122 и М124 (М124 бессветовая Материя). Либо выход в соседние пласты Материи, например образование биядерной Материи. А элементы 125 и далее это точный выход в соседние пласты Материи. Не будет появления g уровней в ритмике предыдущего заполнения. Будет качественный скачок. С точки зрения 4D Теории это попытка вместить девять частей в восемь осьмушек (восемь граней четырехгранной бипирамиды). Кстати, радиоактивность и быстрый распад всех тяжелых трансурановых элементов как раз очень просто объясняются приближением к максимуму наполняемости этой бипирамиды.

В очередной раз вспоминается шутка из КВН:

Девять грузинов пристают к пилоту вертолета с вопросом: «Как МИ ДЕВЯТЬ залезем в МИ ВОСЕМЬ?»

МИ ДЕВЯТЬ – Мы Девять (с грузинским акцентом)

МИ ВОСЕМЬ – МИ-8 (модель вертолета)

*** Перед тем как публиковать даже вступительный текст для Теории Нитевого строения Материи, для восприятия Читателем, наверное, правильно подготовить философскую составляющую понимания данной Теории.

Поэтому и публикую сейчас, не спеша, недлинные тексты на тему Философии Мироздания в Теме «ТЕОРИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ Для тех, кому интересно познание Мироздания» в этом Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510106

С Уважением.

мамонтенок

P.S. 30.03.2021. Температура в Москве днем плюс 6 градусов Цельсия. Температура в Москве ночью плюс 6 градусов Цельсия.

И ПОХОЖИЙ ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ.

Точно из официальных научных источников известно, что «любимая» температура жизнедеятельности коронавируса плюс 5 – плюс 7 градусов Цельсия.

ПОЭТОМУ, ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ ПООСТОРОЖНЕЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ СНЯТИЯ КАРАНТИННЫХ МЕР.

P.P.S. По прежнему настораживает то, что идут официальные данные по коронавирусу, отличающиеся иногда с точностью до наоборот

1. Минздрав России официально заявляет 30.03.2021, что можно ожидать третью волну коронавируса, а Елена Малышева в этот же день по центральным средствам массовой информации сообщает, что третьей волны не будет.

2. Говорят, что к концу года теми темпами, которыми идет вакцинация, следует ожидать 60% привитых, тот процент который необходим для коллективного иммунитета. Но при этом сообщают в других официальных источниках, что в Москве за месяц привились чуть менее 250 000 человек (0,25 млн в месяц, 3 млн в год, 12 млн (те самые 60% от 20 млн) это 4 года). Через 4 года или к концу 2021 года — две большие разницы.

3. Говоря правильные слова про российские вакцины (считаю по-прежнему эти вакцины лучшими в мире) вдруг зачем то добавляют, что производители вакцин гарантируют, что не будет никаких побочных эффектов и сразу после их употребления и через многие годы. Конечно в это хочется верить. Но гарантировать это нельзя, ведь нет и не может быть пока никаких экспериментальных подтверждений о том, что будет даже через год, а уж тем более через многие годы после вакцинирования. Столько времени с момента вакцинирования еще не прошло.

Отсюда сразу возникают некие вопросы: Что же считать за правду среди этих вариантов? И есть ли вообще правда среди этих вариантов?

В очередной раз убеждаюсь в том, что многая официальная информация проходит через призмы:

– государственных структур («Меньше знаешь, крепче спишь»);

– коммерческих структур (реклама определенных достижений на фоне международной конкуренции)

Вспоминается афоризм Николая Фоменко:

«Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало»

Все чаще задумываюсь над афоризмом Леонида Владимировича Шебаршина, начальника внешней разведки СССР, и.о. Председателя КГБ СССР:

«Если бы государством управляли кухарки, они не оставили бы народ голодным»

(В нашей цивилизации, увы, политикой и наукой нынче управляют военные. Чем они могут накормить народ? К сожалению, только ВОЙНОЙ.)

По сути своей Миролюбивая Россия, вынуждена создавать Дубнинский коллайдер, как единственное оружие против Брукхейвенского коллайдера в тайной войне за контроль сознания и Мировое Господство, развязанной США.

P.P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 в постскриптуме к которому начинается древо ссылок)

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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