 

В Кремле подчеркнули важность единства РФ и Белоруссии

02.04.2021, 15:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Кремле придают большое значение российско-белорусскому единству, это «самый продвинутый формат интеграции» на постсоветском пространстве, а этапы данной интеграции могут быть растянуты по времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «сам факт того, что по случаю этого дня (Дня единения народов РФ и Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) президент (России Владимир Путин) отправил президенту (Белоруссии Александру) Лукашенко поздравительную телеграмму, говорит о том, что мы придаем большое значение российско-белорусскому единству и единому Союзному государству», передает РИА «Новости».

«Что касается этапов интеграции в рамках Союзного государства, то эти этапы могут быть растянуты по времени в зависимости от пожеланий одной из двух сторон, они могут расширяться по своему набору и так далее», – добавил он, отметив, что это «подвижная материя».

«Но в любом случае, это самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. И мы искренне надеемся, что этот формат будет и дальше развиваться», – заключил представитель Кремля.

В пятницу Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Лукашенко отметил, что за прошедшие с момента подписания договора об образовании Сообщества Белоруссии и РФ 25 лет страны многого достигли в союзном строительстве.

Путин в своей телеграмме указал, что механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень сотрудничества Москвы и Минска в политической и экономической сферах.

День единения народов РФ и Белоруссии отмечается 2 апреля. В 1996 году в этот день был подписан договор «Об образовании Сообщества РФ и Белоруссии», что положило начало процессу взаимной интеграции. 8 декабря 1999 года были подписаны договор о создании Союзного государства и программа действий двух стран по реализации положений этого договора.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / “Он занимается очень грязными делами”. Мендель обвинила Цеголко в создании фейков

07.01 / Xiaomi в очередной раз поднимает цены на смарт-телевизоры в Индии

10.12 / Глава Совета адвокатов Украины рассказала о рисках законопроекта №3711 для суверенитета Украины

14.08 / В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19, ЕС может ввести санкции против Беларуси. Главное за день

13.07 / В Дании нашли новый способ сэкономить на отоплении домов

25.03 / “Электротяжмаш” после сертификации сможет участвовать в тендерах на обновление подвижного состава “Укрзалізниці”

06.11 / ЕС ввел персональные санкции против Лукашенко

04.10 / Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

14.08 / Лукашенко намерен выступить со срочным обращением к народу – Telegam-канал

27.08 / Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)