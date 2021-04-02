В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей
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На Зубовском бульваре в Москве в офисном здании произошел пожар, из строения эвакуировали около 100 человек, сообщил источник в экстренных службах.
«До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что пожар произошел в помещении ресторана «Бургер Кинг».
В соцсетях опубликовали видеозапись с места происшествия, в ролике запечатлено открытое горение в окнах ресторана «Бургер Кинг».
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