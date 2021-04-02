 

В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

02.04.2021, 15:54, Новости дня
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В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

«С прискорбием сообщаем, что защищая республику от украинской агрессии, ранения несовместимые с жизнью получил военнослужащий Народной милиции», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы.

В оборонном ведомстве республики заявили, что военнослужащие ВСУ четыре раза за день открывали огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Лозовое и Голубовское.

«Украинская сторона продолжает грубо нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, дестабилизируя обстановку на линии соприкосновения», – сказал представитель пресс-службы.

Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» (ООС) сообщил, что в Донбассе в результате обстрелов погибли четыре украинских военнослужащих. По этим данным, обстрел велся из минометов калибра 82 мм, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После этого в ДНР заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле. Там отметили, что в районе, где погибли бойцы ВСУ, подразделения ДНР не выполняли никаких задач. Украинский президент Владимир Зеленский после гибели бойцов ВСУ призвал «нормандскую четверку» принять меры для сохранения перемирия в Донбассе.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.



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