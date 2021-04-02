Цимбалюк: Из-за коронавируса украинские предприниматели переведены в состояние выживания в системе сплошных запретов без стимулов

Если работаешь, то выживешь… но это не точно.

Неутешительная статистика распространения коронавирусной инфекции в Украине, рекордное количество смертей за сутки, переход региона за регионом к так называемой “красной карантинной зоне”, экономический и социальный кризис… Это те факторы, которые “дамокловым мечом” неотвратимости нависли над нашей страной. Одной из первых экономических жертв вируса является малый и средний бизнес, который закрывают для уменьшения социальных контактов граждан. И контакты уменьшать нужно, потому что жизнь и здоровье важнее любого бизнеса, однако из кризиса можно выйти без катастрофических потерь.

В частности, в европейских странах на время локдауна власть максимально поддерживала владельцев ресторанов, магазинов и других торгово-развлекательных заведений, дала шанс предпринимателям сохранить свой бизнес. Но в Украине ситуация кардинально другая – предприниматели переведены в состояние выживания в системе сплошных запретов без стимулов.

На этой неделе Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса. Согласно документу, предусмотрена единовременная помощь в 8 тыс. грн для физических лиц – предпринимателей и наемных работников, деятельность которых страдает из-за карантина. По сути, чиновники не придумали ничего нового. Точно такую сумму депутаты согласились выплатить предпринимателям и работникам в прошлом году. Правда, тогда закон предусматривал еще и ряд льгот.

Так, в прошлом году помощь от государства получили более 480 тыс. ФЛП и наемных работников, которым государство выплатило почти 4 млрд грн. На самом деле в Украине работает чуть меньше 2 млн ФЛП. Если добавить наемных работников, то получится чуть больше 3 млн. Таким образом, помощь получили около 10% ФЛП и наемных работников.

И все потому, что получить помощь смог не каждый желающий ФЛП – дело в классификации видов экономической деятельности. Если у предпринимателя их несколько и один подпадает под компенсацию, а другой нет, то помощь не предоставлялась.

Не удивительно, что в условиях такой “помощи” со стороны государства в прошлом году в Украине закрылись 232 тыс. ФЛП, что на 16% больше, чем в 2019-м. И это действительно страшно, ведь экономическую деятельность прекращают люди, которые в своей жизни ориентировались на собственные усилия и на развитие своего дела, что является неотъемлемой частью крепкой экономики.

Однако в этом году ситуация будет складываться еще хуже. Ведь новый закон предусматривает только одноразовую выплату в 8 тыс. грн ФЛП и наемным работникам из госбюджета. Кроме этого, средства выделят из местного бюджета – размер суммы должен определить орган местного самоуправления. При этом право на пособие имеют только те, кто находится в “красной” зоне карантина. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление в электронной форме через портал “Дія” не позднее 30 дней со дня введения усиленного карантина на территории региона.

Однако не надейтесь – подать заявление прямо сейчас вам не удастся. Кабинет Министров Украины еще должен в 10-дневный срок принять нормативно-правовые акты и утвердить перечень основных видов экономической деятельности, страдающих от ограничительных противоэпидемических мероприятий. Заявки на получение помощи можно будет оформить в течение апреля–мая, и она будет выплачиваться единовременно.

Несомненно, что 8 тыс. грн – это мизерная сумма, которая в десятки раз меньше размера необходимой для предпринимателей. А в идеале такая помощь должна была бы выплачиваться ежемесячно, и не только предпринимателям, ведь от карантина страдают и миллионы других работников – тех, которых уже год периодически отправляют в так называемый “простой” и которым банально не к кому апеллировать, стремясь к социальной справедливости. Возникает вопрос, почему помощь составляет именно 8 тыс. грн, а не хотя бы среднюю зарплату по Украине на уровне 12 тыс. грн. Открытым остается и пункт – получат ли помощь от государства работники предприятий, за которых предприятие не уплатило ЕСВ…

Действенные люди привыкли, что для того, чтобы выжить и чего-то добиться, нужно действовать, но сейчас ваша готовность к созданию своего успешного будущего не спасает вас от угрозы личного банкротства, потому что, к сожалению, государство за год научилось активно устанавливать запреты, но не научилось заботиться о стимулах и мотивационных аспектах развития малого и среднего бизнеса.

Источник: “ГОРДОН”

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