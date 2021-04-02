 

Российское агентство Sputnik закрывает редакцию в Великобритании. Без работы останутся около 20 журналистов

02.04.2021, 15:46, Новости дня
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Российское информационное агентство Sputnik переводит редакцию из Великобритании в свои офисы в США и России из-за реорганизации. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба агентства в комментарии “РИА Новости”. Оба этих СМИ входят в медиагруппу “Россия сегодня”.  

События в Британии останутся в фокусе внимания агентства, отметили журналисты. Решение было принято руководством медиагруппы в рамках реорганизации международного присутствия для более эффективной работы, сказано в сообщении.

В пресс-службе Sputnik подчеркнули, что агентство продолжит освещать события в Великобритании и у аудитории будет доступ к этому контенту в прежнем объеме.

В британской редакции Sputnik работают около 20 человек. Их сократят 5 апреля, поскольку 31 марта истек контракт о ее финансировании агентством “Россия сегодня”, написала газета The Times. Такое решение удивило сотрудников, потому что в прошлом месяце Sputnik набирал новых людей в Великобритании.

Собеседник The Times отметил, что это решение связано с “все более враждебной” политической обстановкой в Великобритании, где Россию обвиняют в попытках вмешательства в дела Великобритании и Шотландии.

Редакцию Sputnik в шотландском городе Эдинбурге открыли в 2016 году. В этом СМИ работал Томми Шеридан, бывший парламентарий от социалистической партии. Редактор Sputnik и бывший журналист ВВС Николай Горшков несколько раз опровергал утверждения о том, что офис редакции разместили в Эдинбурге для влияния на общественное мнение. В 2017 году, по его словам, цены на недвижимость в шотландской столице упали, поэтому он мог больше тратить средств на журналистов редакции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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