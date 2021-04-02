Разумков против переезда Рады из Киева в регионы: Это – небезопасно

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не считает возможным переезд украинского парламента из Киева в регионы. Когда Украина в состоянии войны, это – небезопасно, заявил Разумков в интервью изданию “Цензор.НЕТ”, опубликованном 2 апреля.

Возможность деконцентрации органов власти – “не сенсация”, отметил Разумков. Такую позицию президент Украины Владимир Зеленский “занимал еще во время избирательной кампании”, добавил спикер парламента.

“Это логистика и люди. Потому что какой-то объем кадров вы сможете найти в том или ином регионе, а кого-то придется туда перевозить. А это, сами понимаете, – проживание и перемещение, – сказал Разумков. – Я не думаю, что это возможно. Министерства еще могут переехать, а у парламента есть свое здание, в котором он работал, работает и будет работать”.

По словам Разумкова, если такая идея есть, то нужно посмотреть насколько она будет оправданной.

“Логистически я примерно представляю себе, сколько всего придется учесть. Это и обслуживающий персонал, и техническое обеспечение, и вопросы безопасности, та же закрытая связь. Мы же понимаем, что весь Печерск, по большому счету, пронизан спецкоммуникациями и связью. “Сотка”, “двухсотка” и многое другое. С учетом того, что мы находимся в состоянии войны, это – небезопасно”, – подытожил глава Верховной Рады.

30 марта министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщал в Telegram, что Зеленский предлагает перенести центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы. Их деконцентрацию в областные центры или центры территориальных общин можно провести в ближайшие два года, отмечал он.

Позже Немчинов уточнял, что в рамках деконцентрации органов исполнительной власти в областях будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже функционируют в Киеве.

Перед вторым туром выборов президента Украины в 2019 году Зеленский говорил о возможности переноса Администрации Президента с улицы Банковой в Киеве.

“Я сказал своим ребятам: “Ищите какой-то оpen space, какой-то unit интересный…” Да, я хочу. А его [здание АПУ], если позволит общество, отдал бы какой-то… Не знаю… Не знаю…” – говорил он. В день выборов 21 апреля он также говорил об этой идее.

20 июня Зеленский подписал указ №417/2019, которым реорганизовал Администрацию Президента в Офис президента Украины. ОПУ планировали перенести в Украинский дом на Европейской площади в Киеве, но позже от идеи переезда отказались, в том числе из-за вопросов с безопасностью.

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