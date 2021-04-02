СМИ узнали о санкциях, которые может рассмотреть СНБО. В Офисе президента говорили, что темы заседания связаны с “наведением справедливости”

На заседании апреля Совет национальной безопасности и обороны может принять решение о новых санкциях. Об этом написало издание ZN.UA, ссылаясь на свои источники.

СМИ накануне сообщили, что сегодня может состояться заседание СНБО. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил эту информацию каналу “Украина 24”.

Он не сообщил, на какое время назначено заседание, также не раскрыл повестки дня.

“Как вы видели и по прошлым неделям, конкретных тем мы не называем до самого заседания. Но могу сказать, что темы сегодняшнего заседания СНБО, как и во все предыдущие, это будут о безопасности и наведении справедливости наконец в стране”, – заявил Тимошенко.

По данным ZN.UA, заседание начнется в 17.30.

По его итогам могут ввести санкции против лиц, причастных к поставкам в Украину и Европу контрафактных подакцизных товаров, в первую очередь, сигарет и водки, производимых на неподконтрольной Киеву территории ОРДЛО, пишет ZN.UA.

Основанием для применения ограничений, по информации собеседника издания, могут стать статьи о финансировании терроризма, на основании которых ввели санкции против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Последнее заседание состоялось 19 марта. На нем СНБО принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и ряда других чиновников.

На заседании СНБО 11 марта была одобрена стратегия деоккупации Крыма и продлены на три года санкции против двух российских банков. Совет также поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

26 февраля СНБО наложил ограничения на 10 бывших украинских офицеров, изменивших Украине, в частности на бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против еще 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne (ранее Зеленский говорил, что Козак и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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