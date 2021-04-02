WSJ – США сокращают присутствие на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточиться на России и Китае

Джо Байден приказал начать вывод персонала и оборудования из региона Персидского залива, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, таким образом США стремятся переориентировать глобальное военное присутствие и сосредоточиться на своих ключевых мировых конкурентах, в число которых входит Китай и Россия.



Reuters

Джо Байден дал указание Пентагону начать вывод персонала и оборудования из региона Персидского залива. Этот шаг — первый этап в стремлении Вашингтона переориентировать глобальное военное присутствие с Ближнего Востока на другие направления, пишет The Wall Street Journal.

США уже вывели из региона как минимум три противоракетные батареи Patriot. Одна из них находилась на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии и в последние годы служила для защиты американских войск, отмечает издание.

По словам чиновников, часть вооружения, включая авианосец и системы наблюдения, также передислоцируются с Ближнего Востока в другие части мира «для удовлетворения военных потребностей». При этом рассматривается возможность дальнейшего сокращения военного присутствия в регионе.

Прекращение постоянного присутствия авианосца вкупе со свёртыванием батарей Patriot и другого оборудования означает, что несколько тысяч солдат могут со временем покинуть регион. На пике напряженности между Ираном и администрацией Трампа в регионе находилось 90 тыс. американских военнослужащих, но к концу прошлого года их количество сократилось до 50 тыс.

Кроме того, звучали предложения вывезти из региона систему противоракетной обороны, известную как THAAD, которая защищает Саудовскую Аравию от баллистических ракет, часто используемых иранскими союзниками. Но, по сведениям издания, пока систему решено оставить в регионе.

Как поясняют чиновники, вывод войск представляет собой раннюю стадию усилий администрации Байдена по дальнейшему ослаблению позиций США на Ближнем Востоке после нескольких десятилетий участия в региональных конфликтах. Некоторое оборудование, включая беспилотники и противоракетные батареи, может быть передислоцировано, чтобы сосредоточиться на тех, кого в Вашингтоне считают ведущими конкурентами, в число которых входит Китай и Россия.

После вступления в должность Байден пообещал «переформатировать» отношения между США и Саудовской Аравией. Глава Белого дома предпринял несколько «жёстких шагов» против королевства, в том числе заморозил продажу наступательного оружия, которое Эр-Рияд использовал в ходе шестилетней военной интервенции в Йемене. Он также обнародовал отчёт разведки, в котором говорится, что наследный принц Мухаммед бен Сальман одобрил операцию по устранению журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, напоминает WSJ.

Вместе с тем представители администрации Байдена дали чётко понять, что не хотят разрушать отношения с королевством. Они заверили, что будут искать способы помочь Эр-Рияду защититься от ракетных атак со стороны «боевиков», поддерживаемых Тегераном.

По оценкам вашингтонских чиновников, королевство подверглось «неприемлемому уровню насилия» со стороны проиранских хуситов в Йемене и ополченцев в Ираке, которые используют ракеты и беспилотники. С января было совершено более 80 атак, в результате чего США, Саудовская Аравия и их союзники привели свои войска в состоянии повышенной готовности.

По словам издания, на фоне сворачивания военного присутствия в регионе Пентагон в последние недели собрал «команду тигров» — специальную группу экспертов по оборонной политике. Идея проекта в том, чтобы переложить большую часть бремени по защите Саудовской Аравии с Вашингтона на Эр-Рияд.

Команда Минобороны США должна найти способы помочь богатому нефтью королевству защитить свои объекты и инфраструктуру. Предлагаемые варианты включают продажу определённого оборонительного оружия, расширенный обмен разведданными и дополнительное обучение.