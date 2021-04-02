Ставшая народной артисткой России Анита Цой хочет получать высокие гонорары

Получившая звание народной артистки РФ певица Анита Цой призналась, что хотела бы иметь более высокие гонорары. И хотя ей хватает зарабатываемых от выступления на концертах средств, той же Алле Пугачевой платят значительно больше.

Анита Цой раздумывала над тем, чтобы поднять размер гонораров на фоне получения звания народной артистки России, но так и не определилась с решением. Ее радует тот факт, что у нее повысился статус, но певица отметила, что на «музыкальном олимпе» надо сделать что-то необычное, чтобы оторваться вперед и не только в плане заработков.

Сейчас Анита Цой за выступления на концертах получает не менее двух миллионов рублей. Но эта цифра скромнее тех сумм, которые зарабатывает Алла Пугачева, хотя этих денег ей хватает. А после получения звания народной артистки РФ певицу теперь должны поощрять выплатами, составляющими 50% от должностного оклада. Кроме того, после выхода на пенсию, если артист проживает в Москве, то ему гарантируется доплата к пенсионному пособию в размере 30 000 рублей.

Источник: argumentiru.com