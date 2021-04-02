 

Волочкова на шпагате прокатилась по Филевскому парку в Москве

02.04.2021, 15:38, Разное
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Балерина Анастасия Волочкова в шпагате прокатилась в Москве по Филевскому парку. Необычное представление с ее участием состоялось 1 апреля, когда отмечался День смеха.
Пользователи сети запечатлели, как Волочкова в шпагате находится на передвижной конструкции. Последнюю по территории парка Фили тащит артист в костюме. Балерина охотно махала прохожим и радовалась их вниманию. Некоторые предположили, что Волочкова таким представлением решила прогнать зиму.

Танцовщица в День смеха решила устроить клоунариум для детей. Она не раз говорила, что обожает подрастающее поколение и не жалеет на создание подобных проектов сил, а также времени. Артистка часто устраивает благотворительные представления для детей и их родителей.



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