Иосиф Пригожин опубликовал детское фото с мамой

Российский продюсер Иосиф Пригожин обнародовал свое детское фото с мамой. В честь своего дня рождения он поблагодарил родительницу за то, что дала ему жизнь. Архивным снимком супруг певицы Валерии поделился в социальной сети Instagram.

В описании к посту Пригожин написал, что рождение ребенка – праздник для мамы. Спустя годы продюсер это особенно ощущает. В комментариях к публикации фолловеры попросили именинника передать поздравления его матери. Они выразили благодарность Динаре Якубовне за такого замечательного сына.

Напомним, что Иосиф Пригожин родился в 1969 году в Махачкале. Его отец работал киномехаником, а мать – медсестрой. Родители знаменитости являются потомственными евреями. Когда Пригожину был 21 год, его отец скончался. С матерью у продюсера прекрасные отношения, он старается помогать ей во всем.