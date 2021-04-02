 

Для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу – эксперт Мацукевич

02.04.2021, 15:36, Разное
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По словам эксперта, главный вопрос для противников режима состоит не в том, когда Александр Лукашенко покинет пост, а какой ценой им достанется победа. Мацукевич отметил, что власти активно борются со всеми протестующими: одни получают штрафы, другие попадают в тюрьмы.

Бывший дипломат назвал бессмысленными призывы выходить на улицы. Он пояснил, что силовики учли августовский опыт и готовы к весенним протестам гораздо лучше, чем сами оппозиционеры. “Размах репрессий на таком высоком уровне, что шансов что-то предпринять нет”, – подчеркнул Мацукевич.

Политолог считает, что оппозиции сегодня важно сосредоточиться на помощи тем, кто пострадал от режима Александр Лукашенко. Эксперт выразил надежду, что власти республики потеряют бдительность и в конце концов совершат ошибку, которой смогут воспользоваться противники режима.

“Для Александра Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу”, – заявил Мацукевич в интервью корреспонденту портала TUT.BY. Бывший дипломат добавил, что президент ищет наиболее безопасный способ ухода. Не исключено, что это случится в ближайшие пять лет.

С марта 2016 года по июнь 2020 года Павел Мацукевич занимал пост Временного поверенного в делах Белоруссии в Швейцарии. Дипломат стал одним из первых, кто публично раскритиковал действия властей в августе прошлого года.



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