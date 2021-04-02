Высокий уровень тестостерона связали с риском меланомы у мужчин – исследование

Риск развития многих видов рака у мужчин выше, чем у женщин.

Эту разницу принято объяснять факторами образа жизни, которые влияют на людей разных полов. Известно, что часть опухолей может развиваться под влиянием половых гормонов. Однако роль гормонов хорошо изучена только для специфических мужских опухолей, например, для рака предстательной железы.

Авторы нового исследования указывают: ранее было известно, что у мужчин, которые перенесли меланому, увеличен риск развития рака предстательной железы и наоборот. Это дало им повод думать о том, что у этих двух злокачественных опухолей есть общие биологические механизмы. Потенциально таким общим предрасполагающим фактором мог оказаться тестостерон.

– Имелись непрямые доказательства связи тестостерона и меланомы, но это первое исследование, а котором мы напрямую обратились к уровню гормона в крови, – пояснила профессор Элеанор Уоттс (Eleanor Watts) из Оксфордского университета.

В исследовании ученые проанализировали данные британского биобанка об уровне тестостерона у 182 тысяч мужчин и 122 тысяч женщин в возрасте 40-69 лет. К 2015-2016 годам после наблюдения в течение не менее семи лет рак развился у 9500 мужчин и 5600 женщин. Из этого расчета был исключен немеланомный рак кожи.

Риск развития меланомы у мужчин увеличивался на 35% с ростом уровня свободного (не связанного с белком) тестостерона в крови на каждые 50 пикомоль на литр. Кроме этого, повышенный уровень свободного тестостерона у мужчин был связан с увеличением риска рака простаты, а у женщин после менопаузы – рака молочной железы и эндометрия.

– Это крупное исследование показывает связь между тестостероном и раком кожи. Оно добавляет важные данные о том, что еще один рак мог бы быть предотвращен или вылечен с использованием гормонов. Мы уже лечим рак простаты при помощи антиандрогенных препаратов, есть некоторые доказательства, что они могут предупреждать этот вид рака. И я хотел бы знать, может ли аналогичный подход быть применен к меланоме, – рассказал The Guardian Хасим Ахмед (Hashim Ahmed) из Имперского колледжа Лондона.