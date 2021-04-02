RuTube объявил о перезапуске

Администрация видеоплатформы RuTube объявила о ее перезапуске. Первые изменения, которые уже произошли в апреле, затронули веб-версию сайта: пользователям доступна полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.

Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать свой контент, передает RT.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RuTube, а в третьем квартале – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит ещё много работы», – рассказал генеральный директор RuTube Роман Максимов.

В третьем квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, SmartTV и доработка функций управления контентом. Уже сейчас на RuTube собран контент федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов. На данный момент библиотека платформы насчитывает более 3 млн видео.

Ранее в пятницу журналист Антон Красовский рассказал о планах Газпроммедиа обновить интернет-платформу RuTube так, чтобы она стала аналогична видеохостингу YouTube.

Кроме того, в программе «Дайте сказать!» он выразил мнение, что с появлением у РФ национального видеохостинга страна должна заблокировать YouTube. «А дальше переговариваться со стороны сильного. То есть мы разрешим работать на территории Российской Федерации, когда вы будете просто соблюдать российские даже не законы, а представления о добре и зле», – сообщил он.

В последнее время YouTube все чаще блокирует каналы российских СМИ и снятые в РФ документальные фильмы. Так, в марте YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.