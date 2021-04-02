А ВОЗ и ныне там

Почему поверили, что Китай непричастен к пандемии, а что РФ непричастна к отравлению Навального — нет.

Фото: ЕРА

Вот представьте себе, что в Новосибирске, где находится небезызвестный «Вектор», занимавшийся в свое время бактериологическим оружием, вдруг вспыхнула эпидемия какого-нибудь ящура, но другого — нового, невиданного ящура. Который опасен и для человека и передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому и распространился на всю планету.

При этом известно, что в «Векторе» изучали вирус ящура и пытались выяснить, не заведется ли в результате мутации такой, который будет опасен для человека. Даже выходили публикации о штаммах нового вируса. Но все культуры вирусов после начала эпидемии были уничтожены, а международных экспертов, которые приехали с проверкой, не пустили дальше порога. И при этом власти заявили бы, что эпидемия началась с рынка, на котором кто-то продал мясо, зараженное как раз таки новым ящуром.

Как вы думаете, поверила бы нам ВОЗ или нет?

А вот Китаю — поверила.

Несмотря на то что все вышеперечисленные обстоятельства имели быть место. В Уханьском институте вирусологии изучали коронавирусы летучих мышей. В них изучали три новых вируса, которые имели уникальный S-белок, способный очень хорошо связываться в человеческих тканях с ACE2-рецептором. Институт даже получал на это грант от NIH, и когда американцы увидели, в каких условиях проводятся эксперименты, то упали в обморок и немедленно засыпали начальство депешами о том, что в институте попросту не хватает квалифицированных лаборантов и убежать вирусу — раз плюнуть. Первые случаи заболевания не имели отношения к уханьскому рынку морепродуктов, и летучие мыши из Юньнани на рынке в Ухане не продавались.

И несмотря на это, ВОЗ заявила в своем докладе, что случайная утечка вируса из лаборатории — «крайне невероятный» сценарий.

Одна из самых удивительных вещей в истории с коронавирусом — не количество совершенных чиновниками ошибок, а их абсолютная безнаказанность.

Возьмем ту же ВОЗ и ее главу Тедроса Аданома Гебреисуса. Как и всякая бюрократическая организация, ВОЗ склонна пугать обывателя апокалиптическими сценариями, которые увеличивают ее вес. Она постоянно стращает мир эпидемиями свиного гриппа, эболы и пр. Однако в случае коронавируса ВОЗ не просто преуменьшала опасность эпидемии, она де-факто своими инструкциями ей способствовала.

Еще 14 января прошлого года она утверждала, что вирус не передается от человека к человеку. И даже в конце марта — это когда вся Италия уже сидела на карантине — ВОЗ утверждала, что коронавирус не передается по воздуху или делает это в исключительных случаях.

А что еще ожидать от организации, глава которой — креатура Китая? И до того как стать главой ВОЗ, он был министром в марксистском правительстве Эфиопии и называл эпидемию холеры острым водянистым поносом.

Удивительно, что Гебреисуса не погнали взашей. В конце концов, от ковида уже умерло без малого 3 млн человек. Еще недавно невозможно было представить, что организация, которая в ходе эпидемии столько врала, не будет распущена и что глава ее не подаст в отставку.

„

Но ныне международная бюрократия освобождена от таких пустяков, как обязанность отвечать за ошибки. Совершенно таким же образом, кстати, устроена современная Россия.

У нас тоже никого за ошибки не наказывают, и повальная безнаказанность рождает повальную же безответственность.

То же самое в ЕС.

Вакцинация в ЕС провалена (по сравнению с Израилем, Великобританией и США), и причина проста. Она называется Стелла Кириакидес — кипрская чиновница, которая незадолго до эпидемии была назначена на пост комиссара здравоохранения. В тот момент это была второразрядная должность, и обязанности г-жи Кириакидес сводились к тому, чтобы долго обсуждать на заседаниях, какого размера должен быть шрифт предупреждений, печатающихся на пачках сигарет.

После того как страны ЕС отдали программу вакцинирования на наднациональный уровень, г-жа Кириакидес оказалась в должности прачки, командующей сражением. Она договорилась с Novatex о поставке 200 млн доз вакцины, которая до сих пор не готова. Она подписала договор с AstraZeneca на 3 месяца позже Британии. И т.д. и т.п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От комплекса «Авангард» — к «Спутнику V»

Кто и зачем превращает хорошую вакцину в политическое оружие. Объясняет экономист и социолог Владислав Иноземцев

В любом функциональном правительстве подобный провал кончается увольнением, а тираны за такое расстреливают. Но в ЕС оказались виноваты кто угодно, только не те, кто отвечал за вакцинацию. То Европа запрещает AstraZeneca, потому что она британская, то, наоборот, конфискует (!) 29 млн доз AstraZeneca. Все, чтобы отвлечь внимание европейца от того, что Великобритания уже вакцинирует всех, кто старше 50, и уже этим одним оправдала Brexit.

Но вы представляете, как сейчас злятся в Кремле?

Вот Китай врет про ковид — и ему верят. И клеймят всех, кто думает иначе, «сторонниками давно развенчанной теории заговора». У нас же врут про отравление Навального — а нам никто не верит. Налицо двойные стандарты!

И невдомек: для того чтобы врать, как Китай, надо иметь экономику, как у Китая. Вот тогда можно все.

Юлия Латынина

—